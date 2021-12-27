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房市／年薪60萬小資族想入住新北第一圈　可從這些條件挑

▲小資族若想入住新北第一圈板橋，想找千萬以下的物件，可往捷運站外圍15-20分路程的公寓找起。（圖／NOWnews資料照片）
▲小資族若想入住新北第一圈板橋，想找千萬以下的物件，可往捷運站外圍15-20分路程的公寓找起。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2021-12-27 08:00:00

雙薪小資夫妻若想入住新北第一圈，可以住哪裡？根據金融聯徵中心統計，今年上半年年薪60萬內的購屋族在新北市購屋件數次高在板橋，且平均購屋總價在千萬以下，專家表示，小資雙薪夫妻若想在板橋購屋，可先從離捷運站15分路程、中古大樓套房或兩房公寓看起。

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根據金融聯徵中心今年上半年的房貸申貸資料，年薪60萬內的購屋族，在新北市的淡水、板橋、新莊三區購屋件數最多，分別是708件、680件、641件，其中年薪60萬即可入住新北第一圈板橋，最令人意外，若以平均授信額度以貸款7成回推購屋總價，年薪60萬小資族在板橋平均購屋總價約970萬。

信義房屋企劃研究室專案經理曾敬德表示，因金融聯徵中心只會顯示房貸申貸人的年薪資料，但實際狀況多是雙薪家庭一起繳房貸，因此年薪60萬的申貸者，可初步推算為家庭所得年收入120萬的雙薪家庭，在沒有長輩資助的情況下，比較有機會入住新北第一圈。

信義房屋新埔民生店主任黃彥儒表示，總價900萬的房屋，頭期款若以2成計算需180萬，若以雙薪年收120萬家庭，假設一年儲蓄30萬，也得存6年才能存到頭期款。

因此若是沒有長輩贊助又想入住新北第一圈板橋，可以往哪些區域找？黃彥儒說明，板橋地區又分為板橋車站、江子翠捷運站一帶的北板橋，府中、亞東捷運站一帶的南板橋，可往捷運站外圍15-20分鐘，找坪數20多坪的中古公寓2-3房，或是10多坪的中古大樓套房；例如近期即成交江子翠捷運站路程10分鐘內，公寓三樓、17坪、總價約900多萬的物件。

黃彥儒進一步表示，北板橋的公寓行情平均單價約45萬，大樓行情則是平均單價55萬以上，而南板橋公寓行情平均單價約40萬，大樓行情則是平均單價約50萬左右，通常年輕小資夫妻分為2類型，若是有育兒需求會選擇公寓，近年來也有許多頂客夫妻，會依工作地點遠近選擇大樓套房。

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