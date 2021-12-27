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房市／快時尚、環境永續兩難思辨　大學生倫理題這樣答

▲第11屆全國大專校院倫理個案分析暨微電影競賽以快時尚、環境永續出題，了解學生的倫理意識。（圖／NOWnews資料照片）
▲第11屆全國大專校院倫理個案分析暨微電影競賽以快時尚、環境永續出題，了解學生的倫理意識。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2021-12-27 08:30:00

由信義房屋、信義文化基金會、中華企業倫理教育協進會攜手元智大學所共同主辦的「第11屆全國大專校院倫理個案分析暨微電影競賽」甫落幕，來自全國195隊961名學生中海選而出的27個團隊，經過兩階段激烈競爭，分別由南臺科大「Moonlight隊」、元智大學「J.R.S隊」與雲林科大「正義的永企隊」獲得中文個案分析組、英文個案分析組及微電影組決賽的各組別第一名殊榮與獎金。

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主辦學校元智大學陳勁甫教授表示，呼應氣候變遷、永續發展浪潮，經濟與環境間的衝突不再是簡單的二分選擇，因此選定「環境永續」為今年競賽主題，希望能喚起學生對這些議題的重視與思考。 也因此中英文個案以「Lego樂高積木應繼續與造成環境衝擊的Shell石油公司合作嗎？」為決賽題目，石油公司為汙染產業，在經過環保團體綠色和平組織杯葛之後，若學生是樂高總裁應如何判斷？從真實事件中了解學生如何兼顧環境、經濟、治理的三方平衡。

大多學生普遍會回答樂高積木應停止與Shell石油公司合作，但個案分析英文組第一名得主則提出不一樣的思考方向，反倒質疑「綠色和平組織真的代表公平正義嗎？」並提出他們認為應兼顧環境、經濟、治理，論點新穎，用英文簡報、應對均流利，令評審團印象深刻。

銘傳大學國際企業管理學系教授、評審胡秀華觀察，Shell石油公司雖破壞環境，也貢獻經濟繁榮，因此經濟與環境沒有對錯，若是學生回答「若我是樂高總裁，不會與Shell石油公司合作」就太過狹隘，尤其現今有許多新科技，如何兼顧永續才是解方。

信義文化基金會執行長楊政學表示，為翻轉傳統企業倫理八股刻板的印象、拉近與學生的距離，自2011年起設立此項競賽，邀請大專院校改以生動、活潑的形式推廣倫理。並自第５屆開始增設微電影組，因可用手機拍攝，增加學生的參與興趣，2019年更增加英文個案組，廣邀外籍學生參與，今年國際學生表現不俗，元智大學的越南學生及臺科大的海地學生不僅口說流利，還能自繪動畫，以多元的方式傳達倫理理念及思辨能力。

身兼微電影組評審的楊政學觀察，今年的微電影拍攝有環境教育、快時尚、碳足跡、農地種電等多元議題，第一名作品探討快時尚，以產品的角度，擬人化看人類的消費行為，拍攝技巧、編劇創意均亮眼。

中華企業倫理教育協進會理事長許士軍表示，在數位時代，人與人的接觸減少，加上多元社會個人價值觀不同，企業經營合作就要靠「信任」，因此「倫理」成為企業經營的核心，透過每一年的倫理競賽，建立學生的企業倫理觀念，從教育進而促進倫理的實踐。

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