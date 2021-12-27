台南物價飛漲？網批牛肉湯「價格噁心」 遭人一面倒狂酸
台南知名的阿堂鹹粥，先前因調漲價格，將魚皮、魚肚、魚腸鹹粥，從新台幣180元漲至200元而引起網友論戰，，而這次又有人將矛頭對準台南名產牛肉湯，表示看網紅影片，一碗牛肉湯要價二至三百元，讓他直批「價格噁心」，貼文發出卻引起網友一面倒撻伐。
編輯中心/綜合報導
2021-12-27 17:29:40
原PO於PTT上以「台南牛肉湯怎麼價格這麼噁心？？？」為題發文，認為眾人總說南部物價低，可他看網紅遊台南的影片，發現現在的牛肉湯一碗要價兩至三百元，認為又不是頂級食材，價格定在150原就差不多了，「現在是怎樣？牛肉湯一碗到底是台幣還是日幣200、300。」、「台南物價也太可怕啦！？」
貼文一出，竟遭到網友們一面倒狂酸，認為也有價格較低廉的店家，為何特意舉高價位的店來說「牛肉湯這麼多間，也有一碗80的」、「你自己找到觀光客才去的店」、「哪有，我家這邊的100元而已餒」、「找價格貴的然後說噁心？台北最貴的破千塊」。
眾人也推薦自己的愛店，並認為原PO可以依自己的經濟實力去選擇店家，且真材實料的店家貴一點也不為過「文章150大碗、好吃又實在」、「市場機制不就是這樣， 自己做決定啊！店家要賣多少是他的事」、「拉麵都要300了」、「牛肉湯的高湯不少還是用高湯粉煮的」。 （編輯：李惠婷）