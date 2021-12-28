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泡麵、鍋貼全漲價！網愣：下一個是誰　真實答案全場崩潰

▲在2021年最後一季當中，不只民生物品狂漲，各式類餐廳餐飲也都微幅調整價格。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲在2021年最後一季當中，不只民生物品狂漲，各式類餐廳餐飲也都微幅調整價格。（示意圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2021-12-28 08:30:09

在2021年最後一季當中，不只民生物品狂漲，各式類餐廳餐飲，包含速食業者多間宣布漲價、平常愛吃的泡麵、鍋貼等等也都微幅調整價格，唯獨不漲的就是薪水，讓不少民眾叫苦連天。而近日，就有網友討論「下一波要漲價的物品是什麼時」其答案讓不少人崩潰。

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原PO在PTT貼文指出「昨天看到的消息說，巴西佔了全世界咖啡豆產量的六成，咖啡豆現在也短缺，大家常喝的幾間連鎖咖啡店幾乎都是使用阿拉比卡豆，結果11月阿拉比卡豆就漲了140％，我是想問大家準備好了嗎？」

▲許多人愛喝咖啡，不過你適合嗎？營養師高敏敏就表示，這「6種人」必須注意咖啡因攝取量。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲網友發現咖啡將會是下一波漲價的對象，引發熱烈討論。（示意圖／翻攝自Unsplash）
貼文一出，網友紛紛回應「傻眼，連咖啡都漲起來了？」、「巴西豆漲一倍的話，那一杯咖啡大概會漲5元」、「咖啡豆也不能囤...明年鐵定會漲」、「這樣看來是漲定了＝＝」、「咖啡這種東西有就喝，沒有一點也不影響」、「喝超商的成品咖啡就好了....」、「每天喝的人臉都綠了」。

而事實上，根據產業集團Abic的資料，咖啡豆出口大國巴西11月的咖啡銷售業績月減11%，原因是咖啡價格飆高，導致消費者也下不了手，Abic執行董事伊納修表示，巴西11月零售咖啡價格瞬間暴漲4成，直言明年咖啡豆只會繼續漲價不會更便宜。而這也不僅是巴西，未來全球各國恐怕都將面臨一樣的問題，甚至比巴西更加嚴重，而為穩定營運、避免斷貨，連鎖咖啡業者採購咖啡豆多會備庫存，但咖啡豆亦有賞味期，為保持新鮮，業者庫存量多維持在半年至一年的數量，如今庫存將盡，咖啡豆價格可能再度上漲，連鎖咖啡業者勢必得調高價錢。（編輯：張嘉哲）

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