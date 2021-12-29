房市／信義房屋徵才2000人　打造房仲次世代

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不只如此，2015年開始推動數位轉型，利用「3D互動看屋」打造客戶在家線上賞屋全新體驗，緊接著AR擴增實境技術的iPhone看屋、2020年「DiNDON智能賞屋」一鍵套入裝潢模擬，2021年「AI講房」塑造使用者賞屋用聽的，因應信義房屋多雲彈性架構與新型態數位服務的開發，2022年擴大招募超過100位軟體開發、大數據領域的數位人才加入這場數位轉型的行列，信義房屋也將提供具競爭力的薪酬福利，為數位團隊打造新型態的辦公模式。
信義房屋表示未來透過強大作業工具的智能協作，大數據輔助探索掌握客戶人脈與房屋資訊，讓買賣屋條件媒合更準確，創造更多機會，新店區公所顏婉嫣專案經理，入職4年多以來，對系統的不斷優化感受明顯並得到強大的幫助，多次透過視訊以及信義房屋的數位服務如線上委託，視訊簽約等服務，讓她在疫情期間依然可以輕鬆完成交易，因此近兩年每年業績都破千，今年績效更是相較於去年大幅成長了70%，受惠甚多，充分演繹未來「業務家中坐、客戶網路來」的全新數位應用時代來臨，隨時隨地都能成交。
信義房屋除了獲得人力銀行的最幸福企業之外，在2021數位奇點獎中一口氣榮獲3大獎，為房仲業最大贏家。明年也已編列千萬預算開設多項數位課程讓所有同仁強化數位能力，更積極導入雲端與AI應用，利用大數據了解客戶核心需求、透過敏捷方法開發數位服務，提供客戶更快、更有彈性的智能服務體驗，運用數位智能打造永續好生活。