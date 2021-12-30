新北消防限制每月休假日 戴瑋珊籲：兼顧公安下取消上限
為了捍衛基層消防員的休假權益，新北市議員戴瑋珊、爭取民進黨新北市議員提名的林秉宥，今（30）日陪同消防員工作權益促進會的成員，前往新北市政府陳情；戴瑋珊、林秉宥認為，新北市政府消防局限制消防員每月的休假日，實屬不合理。
記者陳志仁／新北報導
2021-12-30 12:12:04
戴瑋珊、林秉宥表示，新北市的制度面明顯落後台北市、桃園市，且一個國家不應該有不同的制度；為了捍衛基層消防員的休假權益，也提出二項的訴求，包括一、請市府敦促消防局取消每月休假上限，在已兼顧新北市民公安前提下，保障基層基本休假權益！二、請市府承諾每年針對行政協助事項進行列管檢討，逐步讓業務回歸主責機關。
消防員工作權益促進會理事翁立思指出，新北市政府消防局今年以「平衡同仁休假」為由，將新北基層消防員原本早已符合救災人力需求與救災編組為前提的休假；再加以限制每月17天的休假上限，導致基層的休假權益受損；同時壓縮同仁補休假平衡工時的機會，並造成每月總工時高達336~384小時不等，違反大法官釋字785號保障公務員健康權的意旨。
消防員工作權益促進會質疑，新北市政府消防局限制每月的休假日數，除違反憲法保障公務員健康權、侵害請特補休的權益外，更未依「公務員請假規則」送銓敘部備查；此外，新北市也在輿論的壓力下，派遣消防員「雲梯救貓」、「搜索屍塊」、「五重溪大排水溝支援救鴨子」；尤其「搜索屍塊」的期間，甚至發生高壓電塔火警的案件，也讓消防人員疲於奔命、耽擱糗救的時效。
消防局指揮中心秘書蔡志鴻回應，外勤單位每月月休14天，可請休、補假與其他假別，以十月為例，每位可月休16.7天，考量救災救護勤務人力的需求，最多每月以月休17天為原則，若同仁有請假的需求，授權大隊輔以專案辦理；因應釋字785號，已就消防署所訂的框架，兼顧同仁休假、工作數與個人健康及提供優質消防服務的原則，持續蒐集意見研擬修正方案，並將提前據以試辦。