7萬雇主受惠！勞動部今再自動延長移工入國引進許可效期
《四方報》報導，隨著新型冠狀病毒不斷變異，我國指揮中心不敢大意，仍維持疫情警戒標準在第二級，並持續執行邊境嚴管措施。不過，為了不讓我國人力短缺問題加劇，勞動部今（30）日宣布，針對雇主所持具移工入國引進效力的許可函，只要是於111年1月1日至111年3月31日期間內效期屆滿，一律自動延長效期3個月，雇主無須再向勞動部提出延長效期申請，預估約有7萬名雇主受惠。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-30 19:43:00
勞動部說明，依規定雇主申請引進移工經許可後，應於許可通知所定之日起6個月內，自許可引進的國家完成移工入國手續，逾期者，其許可失其效力。我國雖然維持國內疫情警戒標準為第二級，但考量病毒新變異株具高度傳播風險，配合指揮中心持續執行邊境嚴管措施，為簡政便民，針對雇主所持具移工入國引進效力許可函，只要是於111年1月1日至111年3月31日期間內效期屆滿，一律自動延長效期3個月(例如入國引進許可效期於111年2月25日屆滿者，效期得自動延長至111年5月25日)，雇主無須再向勞動部提出延長申請。
勞動部表示，後續將配合指揮中心對於國際與國內疫情狀況評估，適時檢討調整，預估約有7萬位雇主可免去延長手續，可直接持原入國引進許可函引進移工。
民眾如對延長入國引進許可效期要件及注意事項仍有疑義，可電洽勞動部0800-000-978專線，或至勞動部勞動力發展署網站公布的「訊息發布>最新消息」查詢。
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