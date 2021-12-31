面試遭問「五個木是什麼字」？女神回2字 主管拍手錄取
往往我們去公司面試時，總是會做足一切的準備，包括專業知識以及率先了解公司背景，好應對面試官的問答，不過，有時候面試就這麼出其不意，會問一些自己根本完全料不到的題目。就有一間中國的企業公司面試時，詢問「五個木組成的字是什麼？」引發網友討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-31 11:52:04
綜合陸媒報導，一間大陸的公司面試時，主管出了一道題目表示「兩木叫林，三木叫森，那麼請問五木叫什麼？」結果題目一出，許多面試者全部愣住，完全答不出來，結果其中一名女大生回答，我認為是「梧」，而面試官覺得反應相當不錯。
不料，另一名女大生則說，我認為五個木應該可以叫「森林」，面試官聽完之後紛紛鼓掌，最後這兩位女大生都因為機智的回答，當場就錄取，顯見有時面試官會考出這些問題，主要也可要考驗面試者的臨場反應以及創意，並不是真的要你說出正確答案。
而同樣的案例，先前《NOWnews》也曾報導過「面試被問『想當什麼水果』？人力業者教關鍵神回法秒錄取」，國內人力專家表示，這種面試時發問無厘頭問題，在台灣比較少見，通常都出現在服務業，主要是希望測試出求職者的反應速度及危機處理能力，面試者即便答不出來，也最好用和善的態度回應，千萬不要在當下愣住或是反而發脾氣，這樣先前的努力都白費了。（編輯：張嘉哲）