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喝酒會傷身？營養師推「最佳選擇」　降低血栓心血管疾病

▲營養師建議大家聚會時，可以選擇相對健康的紅酒。（示意圖／取自unsplash）
▲營養師建議大家聚會時，可以選擇相對健康的紅酒。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-01-01 15:50:11｜2022-01-01 16:24:05

新的一年開始了，接下來最令人期待的春節連假即將到來，許多人會在聚會中飲酒聊天，營養師夏子雯也建議大家，紅酒富含多種營養素，下次到喝酒聚會時不妨可以選擇紅酒，還有助於降低血栓及心血管疾病的發生。

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▲專家建議紅酒比白酒有更多的營養素。（示意圖／取自pixabay）
▲專家建議紅酒比白酒有更多的營養素。（示意圖／取自pixabay）
夏子雯營養師表示，紅酒是以整顆葡萄帶皮一起釀製發酵，所以紅酒的顏色，正是來自於紅葡萄皮所蘊含的植物色素，也就是花青素，而紅酒除了酒精和水分之外，剩下的都是多酚類，像是單寧、花青素、白藜蘆醇等營養素，有強效的抗氧化的能力，能避免血中的壞膽固醇(LDL)被氧化，有助於降低血栓及心血管疾病的發生。

而白酒釀造發酵時時會去除外皮，因此顏色較為清淡透明、口感滑順，但也因缺少了葡萄皮上的營養素，所以在許多的飲食指南建議中，如地中海飲食、麥得飲食，都是推薦喝紅酒而非白酒。

雖然，紅酒含有許多抗氧化的營養素，但紅酒的酒精濃度動輒10幾度，所以喝紅酒的最高原則就是「適量」，才能避免酒精攝取過量，沒有飲酒習慣的人也不需要硬著頭皮喝酒！多吃蔬菜以及適量水果，更能攝取到多樣化的植化素，畢竟酒精對人體的傷害可是遠大於喝紅酒的優點。

喝多少量最合適，每日飲酒量

男性小於2個酒精當量（酒精30公克）

女性小於1個酒精當量（酒精15公克）

以12％酒精濃度的紅酒計算，男生不超過250毫升、女生不超過125毫升，而且國健署更依據國人，調整為男性酒精20公克，女性酒精15公克，但大家在開心喝酒時，也許會不注意攝取過量，夏子雯也分享自己的喝酒秘訣，就是1口酒2口水。

▲熱紅酒可以降低酒精濃度。（示意圖／取自pixabay）
▲引用熱紅酒可以降低酒精的攝取量。（示意圖／取自pixabay）
而冬天暖呼呼的熱紅酒，更適合喝酒會臉紅的人，因為體內缺乏乙醛去氫酶，沒有辦法把酒精給好好代謝掉，所以熱紅酒在加熱過程中，使酒精揮發，就能降低酒精的攝取量囉。

熱紅酒「MulledWine」，通常是用紅葡萄酒加入香料、水果、糖一起熬煮。

紅酒：避免選擇單寧含量高的紅酒，因為紅酒在加熱的過程當中會放大單寧的感受度，會增加澀感。

香料：常見的如丁香、肉桂、荳蔻、生薑，八角、月桂葉、迷迭香等，可依照個人喜好來調配。

水果：必備的水果就是新鮮柳橙，或蘋果。

糖：適量使用就好喔~避免精緻糖攝取過多。

做法：先倒入一半的紅酒，用中小火煮至快要達到沸點後，轉小火繼續煮15分鐘，再加入另一半紅酒，煮到微冒煙，但不要煮到沸騰大滾。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲臉書粉絲團《夏子雯-貼近你生活的營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
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