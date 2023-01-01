紫南宮發財金怎麼求？「5步驟」土地公賜金　由來報你知

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-紫南宮發財金（福德金）的由來
南投竹山紫南宮今（1）日元旦發送招財錢母，估計吸引超過10萬人來排隊求土地公關照！紫南宮供奉福德正神（土地公）、土地婆及陪祀的石頭公，每日求發財金的信眾絡繹不絕，有一句形容詞形容紫南宮：「在這裡沒有平日、假日的區別，只有人多、人超多的區別！」尤其每到每年農曆春節期間，到紫南宮走春、求財的民眾更是平常的4、5倍，甚至每年初一發招財錢母時，排隊人龍都可以綿延數公里。不過說起紫南宮，最有名的可以跟土地公「求金」，也就是借發財金，而且這可不是想求就求得到喔，必須擲筊詢問土地公是否可以求金，如果神明應允，一定要在一年內來還金，方能彰顯信眾的誠意，但想求金該怎麼做其實有步驟，《NOWnews今日新聞》幫大家整理規則，照著做準沒錯。
紫南宮求發財金5大步驟：
1.擺放好供品、鮮花和水果後，點香祭拜眾神
2.祭拜完，跟土地公說自己的名字、農曆生辰、居住地址、求金的目的和用途，以及若目標達成後還金的金額
3.接著擲筊詢問土地公能否求金，依擲到聖筊的順序不同，求到的發財金也有所不同：
若第一次就聖筊，就可以借600元發財金
若第二次才聖筊，就可以借500元發財金
若第三次才聖筊，就可以借400元發財金
若第四次才聖筊，就可以借300元發財金
若第五次才聖筊，就可以借200元發財金
若第六次才聖筊，就可以借100元發財金
若六次都沒有擲出聖筊，就得下次再來祈願求金了。
4.擲筊後，到服務中心的「求金」櫃檯填寫求金卡
5.填好求金卡後，連同證件（身分證、駕照、健保卡三擇一）交由服務人員，即可拿到發財金紅包
6.將發財金紅包拿到土地公香爐過火，順時鐘轉3圈就完成了求金手續了
求來的發財金可以存到有在流通的戶頭裡，也就是平常最常使用的銀行帳戶；做生意的人可以用發財金購買生意上會使用到的工具，也就是你的「生財器具」；若只是一般上班族的話，從家裡出門到公司要離開之前，所有用到的花費都可以使用發財金喔！但還是要提醒大家，千萬要記得「有借有還、再借不難」，若目標達成了，別忘了和土地公的約定，在年底一定要再回到紫南宮還錢喔！求金時用的紅包袋因還金時需用到，所以請務必仔細保管。
紫南宮發財金的由來
相傳竹山紫南宮官方網站記載，過往在紫南宮，求取「福德金」的意義是因為光復初期來看人民生活困苦，百業待舉之際，以急難救助及扶助居民的精神，在救急以及協助居民創業的意義上，開放社寮地區居民，向土地公求取「福德金」，其主要的目的是提供居民生活上的經濟週轉，以及社區子弟在創業上的經濟協助。最早在民國五十年代到民國66年期間，只開放社區居民在農曆的正月十五日及十六日求取，在金額上也少作限制，當時求取的最高金額曾達4仟元，相當於當時本地2個多月的工資。不過到了民國66年至71年紫南宮完成重建期間，因為社區弟子創業有成，吸引更多外地民眾向紫南宮土地公求取福德金的熱潮，但因為求金的人數過多，當時剛成立的管理委員會決定，每人求取福德金以200元為上限，後來不少信眾獲得土地公畢業事業有成、有求必應，信眾有大手筆還金，因此廟方的資金穩定增加，民國76年起就決定提高到每人最多600元，取其「六六大順」之意，並且一直延續到今天。（黃彥昇）