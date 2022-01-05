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日本推主自製「低成本生魚片」！網實測驚艷：發現新大陸

▲日本一名推主發揮創意特製「低成本生魚片」，網友得知真相都驚訝不已！（圖／twitter帳號mayao216）
▲日本一名推主發揮創意特製「低成本生魚片」，網友得知真相都驚訝不已！（圖／twitter帳號mayao216）

編輯中心/綜合報導

2022-01-05 16:05:51

原來還有這種創意新吃法！許多民眾都喜歡吃火龍果，甜甜又多汁的口感讓人總是讓人忍不住一口接著一口吃下肚，而且又富含各種營養。不過日本有一位民眾竟然突發奇想，將平時削下來的火龍果皮改造成「生魚片」，沒想到意外引起網友熱烈討論！

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日本推主帳號@ mayao216表示其實做法很簡單，她將削下來的火龍果皮先用滾水煮2～3分鐘後將其煮軟，再沾上自己喜歡的醬油調味，火龍果皮的紅色外表漸漸變軟後，口感就像是在吃鮪魚生魚片一樣，相當有趣！

▲原來這創意料理的主角是火龍果的紅色外皮。（圖／twitter帳號mayao216）
▲原來這創意料理的主角是火龍果的紅色外皮。（圖／twitter帳號mayao216）
▲推主將皮削下來後，用滾水煮幾分鐘。（圖／twitter帳號mayao216）
▲推主將皮削下來後，用滾水煮幾分鐘。（圖／twitter帳號mayao216）
▲沾上醬汁後看起來更像生魚片！（圖／twitter帳號mayao216）
▲沾上醬汁後看起來更像生魚片！（圖／twitter帳號mayao216）
推主的分享立刻引起網友們熱烈討論，而有鄉民覺得好奇也如法炮製，其中一名網友也將實測後的感想分享在網路上：「我試過了！真的好吃！原來以前將皮扔掉有多蠢啊！我用1%的鹽煮2分鐘，然後泡在冰水裡，真的超像的！」。

另外一位網友則表示：「看到推文後我立刻嘗試了。水煮火龍果皮沒有味道，但是沾上醬汁感覺就不一樣了。火龍果皮質地變得有一點黏性，就像鮪魚一樣」。

網友們看了都紛紛留言表示：「看起來也很像鮪魚生魚片」、「下次假裝成生魚片拿去給同事吃」、「看起來好厲害，回家試試」、「感覺還能做成鮪魚丼飯或是握壽司了」、「月底就吃這個」、「這個太有創意了」。（編輯：陳珮瑜）

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