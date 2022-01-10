餐廳「低消1杯飲料」被罵翻！他逆風曝實例　網被說服了

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不過昨(9)日呱吉則提出不同看法，「低消可否限定商品？最近滿多人討論這問題的。例如拉麵店限定至少一個人要點一碗拉麵，咖啡廳限定一人至少點一杯咖啡。有名人主張，這種低消應只能限定金額而非商品，以利不同需求之消費者的權益」。
他隨後舉例「我可以理解有些人不愛喝飲料卻被朋友拉到飲料店的煩惱，不過我講個例子。有個我偶爾會去的居酒屋，因為老闆手藝超好，很多人會為了吃飯專程去他的店裡。後來老闆火了，他覺得我開的是居酒屋，不是餐廳，不喝酒的客人他不要。所以訂下一個規則，不歡迎不喝酒的客人。點可樂也不行」。
呱吉也分享店家現況「店裡位置少少，每次去都會遇到左右喝了些酒的客人攀談聊天，氣氛熱絡。我希望老闆可以堅持這個原則，不然我就只是去一間很普通的好吃餐廳而已了」。
詳細案例曝光後，有不少網友被說服「本來就該如此，保障店家、保障固有消費族群」、「有先說清楚都ok，反正他才是老闆」、「我也不喜歡厲害的咖啡店被當成鬆餅店」；也有人提出看法「設規則沒問題，感覺是『低消』這詞的選用讓人誤會」、「某些精品皮件精品錶不也是要配貨才能買到你想要買的品項。店家想賺利潤高的飲料保底錯了嗎？」、「私人餐廳沒有這種問題，只要不違法，餐廳規則老闆高興的話可以任意訂定，沒有人強迫你去」。（編輯：潘毅）