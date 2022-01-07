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用餐千元還不夠？「低消一杯飲料」沒喝不行　消基會駁斥

▲「低消一杯飲料」一種規定，各自解讀。名人陳安儀到礁溪「奶油麵包」餐廳用餐，因沒點飲料未達低消，引發網路熱議。（圖／取自「奶油麵包礁溪旗艦店」粉專）
▲「低消一杯飲料」一種規定，各自解讀。名人陳安儀到礁溪「奶油麵包」餐廳用餐，因沒點飲料未達低消，引發網路熱議。（圖／取自「奶油麵包礁溪旗艦店」粉專）

記者黃韻文/綜合報導

2022-01-07 12:38:59｜2022-01-07 12:55:40

一個低消，各自解讀。資深媒體人、同時也是寫作老師的陳安儀，在粉專分享不愉快的用餐經驗，起因於和店家「低消」兩字認知有落差。陳安儀透露到礁溪餐廳用餐，兩人點了約1千多元餐點，結果遭到店員拒絕：「我們店低消是一杯飲料。」堅持無論點多少，就是必須點飲料，否則未達低消。雙方僵持不下，陳安儀最後只得悻然離開。「低消」新定義引起網路熱議，不少網友也分享這是新興規定，讓不少人開了眼界。

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▲店家才剛於粉專公告，今年起低消更改為一杯飲品。（圖／翻攝「奶油麵包礁溪旗艦店」粉專）
▲店家才剛於粉專公告，今年起低消更改為一杯飲品。（圖／翻攝「奶油麵包礁溪旗艦店」粉專）
陳安儀在粉專分享，昨（7）日到礁溪「奶油麵包」用餐，點了一份義大利麵、一份早午餐、一份炸物、一份烤蔬菜和一個濃湯，餐點共約1000多元，但店員卻表示，「我們店低消是一杯飲料。」即使餐點金額遠超過店內飲料均價150元，店員還是堅持，不點飲料就沒有符合低消。

陳安儀發揮作文老師的精神，耐心向對方解釋，「低消」是「最低消費金額」的簡稱，對一般人來說，是指每人最低消費要達到至少一杯飲料的金額。但店員還是像NPC鬼打牆，堅持「我們網路有寫，低消就是一杯飲料」，連此時靠過來的店長也斬釘截鐵附和，「一定要點飲料」，並認為公告「低消是一杯飲料」寫得非常清楚。

陳安儀說，在店家堅持必須點飲料，否則就算點一萬元的餐都不算低消的狀況下，最後很遺憾的離開了這家店。她也強烈建議店家應在官網註明：「不點飲料不能用餐」，或是「用餐必須點飲料」，而非使用「低消」二字，才能避免消費者誤入。

▲陳安儀建議店家應改為「不點飲料不能用餐」，或是「用餐必須點飲料」，而非使用「低消」二字。（圖／取自「奶油麵包礁溪旗艦店」粉專）
▲陳安儀建議店家應改為「不點飲料不能用餐」，或是「用餐必須點飲料」，而非使用「低消」二字。（圖／取自「奶油麵包礁溪旗艦店」粉專）
而「低消一杯飲料」並非個案，事實上，愈來愈多咖啡商家都開始要求，無論總消費金額多少，每個人都必須點一杯飲料。最常被網友點名的，便是已行之多年的米朗琪咖啡館。知內情的網友透露，飲料的利潤遠遠超過餐點，也有店家據實以告，飲料成本和餐點不同，因此才會規定大人小孩都需各點一杯。但也有網友認為，強迫點飲料很不尊重消費者意願，「因為有些人就是習慣只喝水，不喝飲料錯了嗎？」

消基會名譽董事長游開雄表示，在社會大眾認知中，「低消一杯飲料」代表最少要達到1杯飲料價格的消費，「低消」兩字對一般法律來說，就是進到店內的「最低消費額」。因此若是只寫「低消一杯飲料」，而店內飲料均價是150元左右，客人點了超過千元的其他餐點，是符合低消標準。

游開雄直言，「點了上萬塊，卻還是要點一杯飲料，很難被社會大眾接受。」這起事件的爭議點主要出在業者身上，不能用「低消」兩字來表示，必須註明消費者「必點」，寫清楚用餐規則，才能避免消費糾紛。奶油麵包礁溪旗艦店稍早隨即在粉專致歉，「低消需為一杯飲品」應更正為「基本消費為一杯飲品」，造成不便並非原意。

▲店家第一時間立刻在粉專致歉，表示為了維持用餐環境品質，才於今年起改為「低消一杯飲料」，造成不便非原意。（圖／取自「奶油麵包礁溪旗艦店」粉專）
▲店家第一時間立刻在粉專致歉，表示為了維持用餐環境品質，才於今年起改為「低消一杯飲料」，造成不便非原意。（圖／取自「奶油麵包礁溪旗艦店」粉專）

 

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