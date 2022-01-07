用餐千元還不夠？「低消一杯飲料」沒喝不行　消基會駁斥

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陳安儀發揮作文老師的精神，耐心向對方解釋，「低消」是「最低消費金額」的簡稱，對一般人來說，是指每人最低消費要達到至少一杯飲料的金額。但店員還是像NPC鬼打牆，堅持「我們網路有寫，低消就是一杯飲料」，連此時靠過來的店長也斬釘截鐵附和，「一定要點飲料」，並認為公告「低消是一杯飲料」寫得非常清楚。
陳安儀說，在店家堅持必須點飲料，否則就算點一萬元的餐都不算低消的狀況下，最後很遺憾的離開了這家店。她也強烈建議店家應在官網註明：「不點飲料不能用餐」，或是「用餐必須點飲料」，而非使用「低消」二字，才能避免消費者誤入。
而「低消一杯飲料」並非個案，事實上，愈來愈多咖啡商家都開始要求，無論總消費金額多少，每個人都必須點一杯飲料。最常被網友點名的，便是已行之多年的米朗琪咖啡館。知內情的網友透露，飲料的利潤遠遠超過餐點，也有店家據實以告，飲料成本和餐點不同，因此才會規定大人小孩都需各點一杯。但也有網友認為，強迫點飲料很不尊重消費者意願，「因為有些人就是習慣只喝水，不喝飲料錯了嗎？」
消基會名譽董事長游開雄表示，在社會大眾認知中，「低消一杯飲料」代表最少要達到1杯飲料價格的消費，「低消」兩字對一般法律來說，就是進到店內的「最低消費額」。因此若是只寫「低消一杯飲料」，而店內飲料均價是150元左右，客人點了超過千元的其他餐點，是符合低消標準。
游開雄直言，「點了上萬塊，卻還是要點一杯飲料，很難被社會大眾接受。」這起事件的爭議點主要出在業者身上，不能用「低消」兩字來表示，必須註明消費者「必點」，寫清楚用餐規則，才能避免消費糾紛。奶油麵包礁溪旗艦店稍早隨即在粉專致歉，「低消需為一杯飲品」應更正為「基本消費為一杯飲品」，造成不便並非原意。