便當店「最頂配菜」是哪樣？老饕一面倒推它：一次吃2份
許多外食族、租屋族因為工作忙碌、開伙不便，因此常會選擇方便快速的「便當」果腹；對此，就有網友好奇便當店「最頂的配菜」是哪一樣，貼文一出，網友全喊「高麗菜」，直呼「大火快炒會帶出高麗菜的甜味」、「推爆高麗菜」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-11 11:04:17
該名網友在PTT以「高麗菜好好吃！」為題發文，表示他覺得便當店的高麗菜很好吃，若今天到便當店，可以選四樣配菜的話，他自己都會選兩顆滷蛋加上兩份高麗菜，「高麗菜是最好吃的蔬菜」。
貼文一出，許多熱愛高麗菜的網友紛紛留言，「超級喜歡高麗菜，最好吃就兩種， 1.朝天椒辣炒、2.煸雞油來炒」、「喜歡軟一點的高麗菜～煮湯的那種，高麗菜炒雞蛋也好吃」、「喜歡鐵板燒的高麗菜，加奶油炒」、「炒櫻花蝦」、「推爆高麗菜」、「而且最近很便宜」。
其中，還有人點出「大火快炒」過的高麗菜最好吃，「喜歡大火快炒，帶出高麗菜的甜味」、「高麗菜大火快炒真的超好吃」、「高麗菜如果有炒味（不知道叫什麼）的話，超讚」、「那個炒味叫鍋氣，要大火快炒才會有，有興趣可以看看梅納反應」；不過，也有人較喜愛別樣配菜，「選四樣菜，我都是茄子！茄子！茄子！茄子」。（編輯：郭佩蓉）