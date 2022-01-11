爽嗑萬元帝王蟹！人妻一夾秒崩潰走人 網嚇爆：頭皮發麻
新鮮帝王蟹一直以來都是人們心目中必吃的高檔海鮮料理之一，不過近日卻有夫妻花費萬元吃帝王蟹時，看到蟹殼上頭竟附著密密麻麻的黑點，讓人看了食慾頓失，貼文曝光後，不少網友嚇喊：「看得我頭皮發麻」、「這煮熟我也不敢吃」，也有網友認為只要是海鮮都多少會有寄生物：「帝王蟹每隻都會有，對人體無害。他主要在腹部跟殼上面所以別擔心。」
編輯中心/綜合報導
2022-01-11 13:20:27
該名網友9日在臉書「爆廢公社」中發文，她表示日前和老公一起去吃要價萬元的海鮮套餐，沒想到當高檔帝王蟹上桌後，她卻發現裡頭佈滿密密麻麻的黑點，讓她當場失去食慾，而一旁的老公雖然嘴上說著「煮熟就沒事了」，卻也默默放下筷子子，讓她崩潰喊：「高檔寄生蟲卵⋯」
貼文一出，網友也全嚇壞，紛紛留言，「看得我頭皮發麻」、「這煮熟我也不敢吃」、「太可怕了，看到直接雞皮疙瘩起來」、「密集恐懼症⋯好噁」、「好差勁，正常都要弄乾淨啊」、「不仔細以為是胡椒，點進去看～夭壽」、「我又要一陣子不敢吃海鮮了」、「這個要跟店家反應，換一隻吧」、「這真的食慾全沒」。
不過，也有網友表示，「只要是海鮮通常都有」、「我買的鱈場蟹十隻裡面有八隻都有這種附著的蛋，吃了那麼多年也沒有人領到我的保險受益」、「帝王蟹每隻都會有，對人體無害。他主要在腹部跟殼上面所以別擔心」。
也有網友指出，這密密麻麻的黑點可能是「蟹奴」，也類似於藤壺，被寄生的螃蟹不但肉質會變乾硬，氣味也難聞，若是範圍小還能煮熟吃，不過範圍大就建議不要食用，以免影響健康。（編輯：賴禹妡）