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獨／瑞莎想圓夢有難度？體操協會不能說的秘密

▲瑞莎認真教導學生。（圖／取自瑞莎臉書）
▲瑞莎認真教導學生。（圖／取自瑞莎臉書）

運動中心/綜合報導

2022-01-26 09:20:00｜2022-01-26 09:35:21

瑞莎無償教育體操事件，已經演變成跟國家體育相關的事件，尤其在台灣，體操是較少數被關注的項目，瑞莎想要社會大眾對體操有資源投入，或是想要有代表權，為台灣爭光，必須要從體制上來做。

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「集結台灣韻律體操的資源和力量，開啟台灣韻律體操的完整培訓計畫，透過集資打造台灣第一個韻律體操專屬訓練場地，無償提供選手專業師資、出國參賽、移地訓練機會。」

這是瑞星協會的目標，不過看看中華民國體操協會的目標是：「結合體操專精人材，依各項目發展方針進行協助，在基層的訓練、各地區場館、設備及訓練選手的短、中、長程計畫的修改、並取得社會資源，增加對各項目專業人員在訓練發展上可以更穩定的成長。」

兩者看起來不太相同，那是因為體操協會還要負責競技體操、韻律體操、有氧體操等各項，以每年體育署提撥的款項去辦理，加上依照菁英計畫篩選，還是有一定資源上的分配。

以瑞星協會的運作跟組成方式來看，其實比較類似於國外「俱樂部」方式運作，所謂俱樂部，就是不是以學校為單位，而以私人企業或團體贊助，小選手要代表俱樂部，也會有一定需要遵守的合約，甚至配合演出，遵守合約，這也需要企業大力支持。

因此瑞星韻律體操協會要取代體操協會進軍國際，或是成為中華民國代表國際的組織，基本上不太可能，尤其瑞星以募款方式，也會讓外界質疑，這些錢到底用到哪裡去？若無法出國代表台灣，或是若無法有效公布帳款，讓家長安心這些小朋友的出賽或公開活動方式，相信一定會接受不少家長持續質疑。

再者，瑞莎雖然想要代表台灣進軍國際，甚至訓練選手參加奧運，首先是目前我國在體操上面的投入有一定程度不足，要全部兼顧所有體操項目有難度，再者，目前體操協會是內政部核准，並且經由國際奧會註冊會籍，中華奧林匹克委員會單項體育團體承認，唯一代表我國體操參與國際賽會的正式單位（其他能夠代表我國的單項協會也同樣擁有此權利），除非瑞莎能夠取得A級教練資格，經由選訓，透過體育署認定，並有資格帶領選手參與比賽，否則的確很難圓夢。

▲瑞莎與基層教練爭議事件圖。（NOWnews製表）
▲瑞莎與基層教練爭議事件圖。（NOWnews製表）

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