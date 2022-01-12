年夜飯經典有誰？烏魚子反應兩極 眾敲碗「這道菜」必吃
一年一度的臉書年夜飯攝影大賽即將到來，每逢過年，家家戶戶都會準備年菜，尤其這幾年冷凍年菜、外帶年菜的市場愈做愈大，民眾過年期間捨得花錢買現成，只要加熱省時省力之外，還能吃到一些平時煮不出來的大菜。根據《Social Lab社群實驗室》統計，被視為過年必吃的「大菜」之一就是佛跳牆，評價兩極的烏魚子則緊追在後，有人認為烏魚子又鹹又貴又難吃，但也有人支持年夜飯必須要有烏魚子，整桌菜瞬間升級超貴氣。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-12 11:54:31｜2022-01-12 12:16:02
《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年來，網路上關於「年菜」的聲量表現，在網友心中，逢年必吃的頭號年菜當屬「佛跳牆」，但是佛跳牆很吃料理技術及食材成本，失敗的廉價版一不小心就變成「芋頭湯」。
佛跳牆美味度在網路受到熱烈討論：「佛跳牆地雷太多，辦桌版的超好吃，年菜版的大多難吃」。其實最基本的判別方式是「俗物無好貨」，佛跳牆是閩菜名菜之一，將各種食材的鮮味合於一甕，除了與調料、火候掌握度息息相關，食材煨煮也是成功關鍵，因此坊間一些主打300元有找、便宜到不行的佛跳牆，就不需要太過期待會有哪些山珍海味，反而喝到「芋頭排骨湯」的機率相對增高。
除了佛跳牆之外，暖心暖身又符合大眾口味的雞湯，也是年菜湯類熱門選項，獲得大批網友支持，「過年天冷想喝烏骨雞湯，這樣才溫暖」、「年菜除了雞湯，其他我都覺得不行」，可見雞湯受歡迎的程度。
評價兩極的「烏魚子」及「長年菜」，雙雙受到民眾討論，日前一篇「最討厭哪道年菜？」貼文，引來許多網友直呼「最討厭烏魚子，難吃又鹹又貴」、「最討厭苦苦的長年菜」，但另一派網友則認為「烏魚子很好吃，搭配蘋果片更是一絕」、「長年菜要燙過，再用雞骨慢慢熬，蓋掉苦味超好吃」，可見青菜蘿蔔各有所好。