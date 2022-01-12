COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

年夜飯經典有誰？烏魚子反應兩極　眾敲碗「這道菜」必吃

▲年夜飯必吃哪道經典菜色？網友一致大推「佛跳牆」最有年味，評價兩極的烏魚子及長年菜也雙雙上榜。（示意圖／NOWnews資料照）
▲年夜飯必吃哪道經典菜色？網友一致大推「佛跳牆」最有年味，評價兩極的烏魚子及長年菜也雙雙上榜。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃韻文/綜合報導

2022-01-12 11:54:31｜2022-01-12 12:16:02

一年一度的臉書年夜飯攝影大賽即將到來，每逢過年，家家戶戶都會準備年菜，尤其這幾年冷凍年菜、外帶年菜的市場愈做愈大，民眾過年期間捨得花錢買現成，只要加熱省時省力之外，還能吃到一些平時煮不出來的大菜。根據《Social Lab社群實驗室》統計，被視為過年必吃的「大菜」之一就是佛跳牆，評價兩極的烏魚子則緊追在後，有人認為烏魚子又鹹又貴又難吃，但也有人支持年夜飯必須要有烏魚子，整桌菜瞬間升級超貴氣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲烏魚子好不好吃經常在網路掀起論戰，除了配蔥蒜，近年新興吃法是配蘋果片，解鹹膩、清甜爽口。（圖／取自Shutterstock）
▲烏魚子好不好吃經常在網路掀起論戰，除了配蔥蒜，近年新興吃法是配蘋果片，解鹹膩、清甜爽口。（圖／取自Shutterstock）
▲網友熱議10大年菜料理網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
▲網友熱議10大年菜料理網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年來，網路上關於「年菜」的聲量表現，在網友心中，逢年必吃的頭號年菜當屬「佛跳牆」，但是佛跳牆很吃料理技術及食材成本，失敗的廉價版一不小心就變成「芋頭湯」。

佛跳牆美味度在網路受到熱烈討論：「佛跳牆地雷太多，辦桌版的超好吃，年菜版的大多難吃」。其實最基本的判別方式是「俗物無好貨」，佛跳牆是閩菜名菜之一，將各種食材的鮮味合於一甕，除了與調料、火候掌握度息息相關，食材煨煮也是成功關鍵，因此坊間一些主打300元有找、便宜到不行的佛跳牆，就不需要太過期待會有哪些山珍海味，反而喝到「芋頭排骨湯」的機率相對增高。

▲好的佛跳牆吃得到山珍海味，但貪小便宜買過於低廉的佛跳牆，可能會喝到芋頭排骨湯。（圖／記者鄭志宏攝）
▲好的佛跳牆吃得到山珍海味，但貪小便宜買過於低廉的佛跳牆，可能會喝到芋頭排骨湯。（圖／記者鄭志宏攝）
除了佛跳牆之外，暖心暖身又符合大眾口味的雞湯，也是年菜湯類熱門選項，獲得大批網友支持，「過年天冷想喝烏骨雞湯，這樣才溫暖」、「年菜除了雞湯，其他我都覺得不行」，可見雞湯受歡迎的程度。

評價兩極的「烏魚子」及「長年菜」，雙雙受到民眾討論，日前一篇「最討厭哪道年菜？」貼文，引來許多網友直呼「最討厭烏魚子，難吃又鹹又貴」、「最討厭苦苦的長年菜」，但另一派網友則認為「烏魚子很好吃，搭配蘋果片更是一絕」、「長年菜要燙過，再用雞骨慢慢熬，蓋掉苦味超好吃」，可見青菜蘿蔔各有所好。

▲有著特殊口感的長年菜，是不少小孩過年的夢魘，經常被媽媽逼著吃下去。（圖／翻攝爆廢公社）
▲有著特殊口感的長年菜，是不少小孩過年的夢魘，經常被媽媽逼著吃下去。（圖／翻攝爆廢公社）

 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

繼續作答
即時
推薦閱讀