五大慢性病族群新年怎麼吃？營養師教訣竅：學會健康整年

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年菜通常為豐富的魚肉料理，陳煌其提醒，為了均衡飲食，建議在料理中多加入像是長年菜這類蔬菜，不僅應景也能多攝取到纖維，還要盡量避免動物性油脂高的食物，如動物皮、肥肉、豬油。另外，過年家中往往都是滿桌的零食、餅乾，都總在不知不覺中就不小心過量了，建議大家可以先將預計要吃的份量裝在容器裡，就能控制好攝取量。而飲料也暗藏超高熱量，酒精、汽水通通都熱量都很高，如果可以還是改以水、無糖茶類為主，能夠減少多餘的熱量攝取。
陳煌其營養師也提醒，五大族群—糖尿病、高血壓、腎臟病、高脂血症、痛風等慢性病患在過年時更應該要注重飲食，飲食原則如下：
糖尿病
過年期間應持續遵守三低一高的原則，避免會直接影響血糖的碳水化合物的攝取如冬粉、根莖類食物(地瓜、芋頭、馬鈴薯、南 瓜、山藥等)、勾芡、糯米類等高升糖指數食物，皆須要注意食用量。
高血壓
勿攝取過多高鹽分食物，如多醬汁烹調的料理及滷汁、醃製品等，建議多攝取蔬果，若有合併糖尿病，水果一天控制在2個拳頭大即可。
腎臟病
需遵守低蛋白飲食的原則，在過年期間淺嚐即可，避免吃過多的滷汁、醃製品等高鹽分食物，以及含有較多的磷的加工類食品等。
高脂血症
高膽固醇血症的病友建議減少攝取高飽和脂肪食物，如動物皮、肥肉、豬油等，以及精緻澱粉，高三酸甘油脂的患者則要少攝取油炸、精製糖及酒精等食物。開心果、腰果等堅果屬於高油脂食物，一天最好控制在5-6顆即可。
痛風
高油、高蛋白高普林、酒精都是引起急性痛風的危險因子，所以痛風患者在過年期間應避免油炸食物及大魚大肉等。最重要就是要避免飲酒，因為容易造成尿酸的堆積，導致急性痛風。
另外，根據衛福部統計，春節期間至急診就診最多的疾病為腸胃炎，可能是因為吃太多、飲酒過量、細菌或病毒感染等，提醒民眾過年期間還是要注意，不要過度進食與飲酒，才能開心健康的過新年，充飽電力迎接2022。