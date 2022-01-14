房市／春節暖舉！送年菜陪孤老　親筆春聯發愛心

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「曾拜訪過一位長輩，他家中兄弟姊妹中有兩位自殺身亡，接連噩耗讓他喪失活下去的勇氣，想要一了百了，透過我們不間斷的陪伴給他正能量，安慰生活上還有其它美好的事情，經過數個月陪伴後，他心情逐漸好轉，告訴我們他要好好活下去。」信義房屋大里興大店店長賴凱翔擔任華山基金會志工已有兩年時間，認為運用自身力量可以達到善的循環，是持續做這件事最大的意義。
賴凱翔說，原本部份同仁認為額外撥出時間做志工會減少跑業務時間，想不到在親身投入志工活動後，因幫助人而獲取更多快樂，反而擁有更多熱情去服務客戶。
華山基金會表示，面對人口老化，基金會長期缺乏志工，有信義房屋的夥伴願意協助走入社區，感到非常開心，也對信義房屋鼓勵同仁投身志工活動、熱心公益非常讚賞。
信義房屋內湖明湖店專案經理胡昇穎寫得一手好字，過去在台灣、日本和大陸書法比賽中獲獎無數，於是他運用長處、無私奉獻社區。胡昇穎說，為回饋社區，他三年前主動向位在內湖的「榮耀世紀」社區總幹事提出，他願意教社區居民寫書法，讓長輩們培養興趣。
經過社區審查後，胡昇穎每兩個禮拜上一次書法課，已上課近三年時間。社區主委請胡昇穎於春節前夕可幫忙寫春聯贈送給住戶，於是他每年都會在春節前安排一天到社區寫春聯，且接受各式各樣的點單要求。雖然每次都從白天寫到黑夜，胡昇穎並不覺得累，他說，他會找學員們一起來寫，每次活動氛圍非常溫馨，讓他獲取更多快樂。