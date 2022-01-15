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好市多神物剩一台「員工卻不賣」！真相客秒懂：我也遇過

▲近日有女網友致電好市多客服，發現乾洗機現貨僅剩一台，立馬抵達賣場想購買，但店員卻表示不賣，原因引發討論。（示意圖／記者楊智傑攝）
▲近日有女網友致電好市多客服，發現乾洗機現貨僅剩一台，立馬抵達賣場想購買，但店員卻表示不賣，原因引發討論。（示意圖／記者楊智傑攝）

編輯中心/綜合報導

2022-01-15 11:30:35

知名美式賣場「好市多」近年來深受國人喜愛，其賣場內商品琳瑯滿目，且時常祭出多樣優惠，因而吸引許多顧客前往消費。不過，近日有女網友致電給好市多客服，想詢問乾衣機是否還有現貨，當她聽聞某門市僅剩一台，讓她立馬衝去現場，但她抵達後員工卻表示不賣，真相也引發熱議。

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原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享，表示前陣子特地致電給好市多客服，想詢問目前乾衣機是否還有現貨，「他們說現場除了展示品庫存還有1台，立馬從基隆趕過去」。

但她一抵達現場，員工才告知「庫存那一台是客人退貨的，不能賣」，讓原PO一聽晴天霹靂，無奈直喊「專程去Costco買乾衣機，卻空手而回」，文末也好奇詢問「想了解是不是很多人跟我一樣，說有貨，結果白跑一趟了」。

▲女網友抵達現場後，員工告知是「客人退貨的不能賣」。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
▲女網友抵達現場後，員工告知是「客人退貨的不能賣」。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
貼文曝光後，立馬引來不少客人留言，「這沒什麼吧，很多地方都會這樣，以前iPhone荒的時候這種電話接到爛了」、「跟你一樣，到現場才說」、「有啊！ 我常常去買草莓都撲空啊」、「之前iPhone13也是說有貨結果根本沒有。直接在官網買」。

但就有過來人解答，表示「這個常常發生，所以客服正常會跟你說電腦看有庫存不代表現場有貨，所以還是碰運氣吧」、「他們的系統可以查詢到全台門市資訊，因此他的確可以幫你查到某分店還有庫存，但詳細狀況還是要蒞臨現場才知道」、「電話結束後，客服正常會跟你說電腦看有庫存還是要依現場為主，你辛苦了」、「建議要去賣場之前打個電話去那個賣場再問一次」。

其中也有人反而大讚店員回應，直言「雖然白跑了一趟，但店員很誠實！覺得很好欸！不然他真的賣你了，結果有問題，你會更氣吧！不是輕巧好搬的小家電～還是若告知你是退貨款，結果硬買了，故障⋯這也不是你理想中要的」、「至少不是硬賣」、「還好他不是跟你說新機，然後賣給你，不然你到時候肯定會更火大XD」。（編輯：陳雅雲）

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