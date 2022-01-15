好市多神物剩一台「員工卻不賣」！真相客秒懂：我也遇過

我是廣告 請繼續往下閱讀
但她一抵達現場，員工才告知「庫存那一台是客人退貨的，不能賣」，讓原PO一聽晴天霹靂，無奈直喊「專程去Costco買乾衣機，卻空手而回」，文末也好奇詢問「想了解是不是很多人跟我一樣，說有貨，結果白跑一趟了」。
貼文曝光後，立馬引來不少客人留言，「這沒什麼吧，很多地方都會這樣，以前iPhone荒的時候這種電話接到爛了」、「跟你一樣，到現場才說」、「有啊！ 我常常去買草莓都撲空啊」、「之前iPhone13也是說有貨結果根本沒有。直接在官網買」。
但就有過來人解答，表示「這個常常發生，所以客服正常會跟你說電腦看有庫存不代表現場有貨，所以還是碰運氣吧」、「他們的系統可以查詢到全台門市資訊，因此他的確可以幫你查到某分店還有庫存，但詳細狀況還是要蒞臨現場才知道」、「電話結束後，客服正常會跟你說電腦看有庫存還是要依現場為主，你辛苦了」、「建議要去賣場之前打個電話去那個賣場再問一次」。
其中也有人反而大讚店員回應，直言「雖然白跑了一趟，但店員很誠實！覺得很好欸！不然他真的賣你了，結果有問題，你會更氣吧！不是輕巧好搬的小家電～還是若告知你是退貨款，結果硬買了，故障⋯這也不是你理想中要的」、「至少不是硬賣」、「還好他不是跟你說新機，然後賣給你，不然你到時候肯定會更火大XD」。（編輯：陳雅雲）