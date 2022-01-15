這款「古早味配菜」沒人愛？老饕憶童年狂讚：懂吃就會愛
東方人主食為白米，進餐時總會準備許多配料或醃料，而有些古早味配菜卻少見於現今菜單中，就有網友提出經典的稀飯之友豆腐乳，認為現在年輕一輩都沒有吃過，自己也不會特意買，認為豆腐乳已然過氣，文章發出後引起熱烈迴響，網友表示豆腐乳能應用的料理眾多，相當好用。
編輯中心/綜合報導
2022-01-15 21:49:13
原PO於PTT上發文，表示豆腐乳這款配菜已經很少出現在現代家庭的飯桌上，年輕一點的小朋友可能都沒有看過，而過往自己貧窮時會用豆腐乳配白飯渡過一餐，但現在即便沒前也不會買這款配菜，故認為「豆腐乳要沒落了嗎？」
貼文發出後立刻遭到眾多網友駁斥，認為其美味從古至今皆未變過，甚至近日就在吃「會嗎？很好吃啊QQ」、「小時候早餐粥+炒花生+醬瓜+醬油炒蛋+甜酒豆腐乳，人間美味」、「Tofuru forever」、「今天才吃，謝謝」、「喜歡辣腐乳，love辣腐乳」、「豆腐乳懂吃的才會吃啊」。
老饕們也分享豆腐乳的多種用法，不管是當沾醬、醃肉，甚至拿來炒青菜都頗為美味「沾薑母鴨用的」、「薑母鴨、麻醬、羊肉爐，都要用啊」、「豆腐乳炒苦瓜很好吃」、「配燙菠菜」、「拿來醃肉很好吃」、「豆腐乳炒青菜好吃」、「記得辣的還能配白饅頭（無糖）」。 （編輯：李惠婷）