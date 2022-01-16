慈祐宮招財錢母開運！微風福袋藏82萬電動床、160萬名車
農曆年節即將到來，從超商、量販超市到各大百貨都祭出藏有瘋狂好禮的福袋，要讓大家買得超值開心又划算，還藏有百萬名車、美鑽、iPhone手機和汽車等大獎可以抽。微風百貨新春推出微風 x 松山慈祐宮，消費可兌換虎爺開運招財錢母！並公布將於1/20(四)9:00開搶2022福袋，每袋售價只要1,000元（價值超過3,000元），推出600份，有機會抽中豪華住宿、Apple TV 4k 32GB、9999純金 虎年金飾，於 2/1(二)大年初一13:00前完成福袋兌領，享有「福袋加碼抽」抽獎資格，把價值 1,599,000元VOLVO XC40 TC Momentum 百萬名車開回家！
記者蕭涵云/台北報導
2022-01-16 14:13:51
微風集結各館，針對微風積點禮遇會員推出600份，每袋售價1,000元，價值超過3,000元超值福袋，將於1/20(四)9:00開搶，使用Breeze Rewards內的「微風錢包Breeze Pay線上享樂券」預購，有機會抽中豪華住宿、Apple TV 4k 32GB、9999純金虎年金飾、Panasonic極潤奈米水離子吹風機、GEORG JENSEN行李箱、頂級水果禮盒等，價值超過3,000元的禮物。
而且只要於2/1(二)大年初一13:00前完成福袋兌領，還可享有「福袋加碼抽」抽獎資格，把價值1,599,000元VOLVO XC40 TC Momentum百萬名車開回家。
不少民眾過年為了討吉利、求財運，都會特地到廟裡求錢母，微風特別與松山慈祐宮合作，在1/13(四)～2/1(二)期間，微風積點禮遇會員單筆消費滿666元，即可獲得「虎虎生風開運錢母」乙個，不用吹風排隊就能祈福招財。
微風新年限量推出「Chic Chic Bag」，寓意法文形容詞Chic「渾然天成，足以稱上經典的優雅」之意，將經典紅色購物紙袋，重新設計成較為耐用的牛皮材質，1/13(四)～2/1(二)微風積點禮遇會員，單筆消費滿50,000元以上或扣會員點數80,000點，即可兌換高貴典雅、象徵喜氣的限量包裝乙份。
Breeze Rewards寵愛會員，1/13(四)～2/16(三)於微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山，使用微風錢包結帳，單筆消費達20,000元，就贈8,888點。同時累計消費滿20,000元，即可參加SAMSUNG Galaxy Buds線上登記排名賽，累計消費前7名之會員，即可依序獲得SAMSUNG 8K QLED55”、 SAMSUNG Galaxy Z Fold2、SAMSUNG Galaxy Watch等獎項，消費累計金額越高、獲獎機會越大。
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