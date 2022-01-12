遠百福袋抽16.8萬！最快1/13預購 iPhone、機車藏這幾店
全台遠東百貨虎年新春福袋來囉！今年共計有1萬864個福袋，售價從200元到2000元，最大獎落在遠百信義A13、板橋大遠百、台中大遠百、遠百花蓮，共4處可抽16.8萬元的遠百商品券。今年福袋比去年多了688個機會，除了高雄大遠百之外，其餘都採預購方式現金購買，最快1/13開始預購，相當方便。還有價值13萬9800元Bgreen舒眠椅、價值8萬0000元SUZUKI鈴木機車 Saluto 125、6萬4700元SAMSUNGN成家組有電視＋洗衣機＋冰箱等大獎，各店最大獎清單全公開！遠百新春福袋以實用與超值做出口碑，主打等同現金、一定超乎所值的商品券，再搭配各店大獎抽獎券，俐落乾脆。
記者蕭涵云/台北報導
2022-01-12 14:13:17
擁有16.8萬元遠百商品券最大獎的遠百信義A13、板橋大遠百、台中大遠百，福袋每袋售價2000元可獲2200元商品券和抽獎券；遠百花蓮最划算！一袋只要1680元就可抽百倍價值商品券，但基本獎是夢特嬌法蘭絨雙層毛毯1件＋壓縮枕1對＋雲雀餐飲抵用券200元。
高雄店祭出福袋每袋只要200元，可兌200元紅利券再抽5萬元紅利券。即將熱鬧開幕的遠百竹北店，福袋每袋售價2000元，基本1000元商品券＋100元抵用券，可抽價值7萬9800元SYM 4mica 125機車。新竹大遠百福袋同樣售價2000元，則有2000元商品券＋500元部門抵用券。抽價值13萬9800元Bgreen舒眠椅BH2、價值79,500元YAMAHA VINOORA 125機車。
其餘分店福袋每袋售價1,000元，寶慶店可獲1,000元商品券＋100元紅利券，抽價值59,800元OSIM 8變小天后按摩椅；遠企店兌1,000元現金券，抽價值28,900元Dyson空氣清淨機。中山店基本獎為紐西蘭羊毛被／冬日暖毯二擇一＋開運紅利金100元，抽價值109,800元tokuyo PLAY玩美椅。
遠百桃園兌換1000元商品券+100元十足券，再抽價值6萬4700元SAMSUNGN成家組有電視＋洗衣機＋冰箱；遠百嘉義可獲1000元商品券＋100元十足抵用券，將抽出最受歡迎、價值29,400元Apple iPhone 13 256GB。
而台南店的部分，第一重基本獎四抽一：雅緻深層筋膜槍／NICONICO日式美型陶瓷料理鍋／札幌藥妝耳溫槍／洛貝爾雙人羽絲絨被，袋袋再送香格里拉台南遠東國際大飯店餐飲抵用券300元，再抽出5萬元商品券。