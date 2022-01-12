COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

遠百福袋抽16.8萬！最快1/13預購　iPhone、機車藏這幾店

▲全台遠百虎年新春福袋，售價從200元到2000元，最大獎落在遠百信義A13、板橋大遠百、台中大遠百、遠百花蓮，4處都可抽16.8萬元的遠百商品券。（圖／遠百提供）
▲全台遠百虎年新春福袋，售價從200元到2000元，最大獎落在遠百信義A13、板橋大遠百、台中大遠百、遠百花蓮，4處都可抽16.8萬元的遠百商品券。（圖／遠百提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-01-12 14:13:17

全台遠東百貨虎年新春福袋來囉！今年共計有1萬864個福袋，售價從200元到2000元，最大獎落在遠百信義A13、板橋大遠百、台中大遠百、遠百花蓮，共4處可抽16.8萬元的遠百商品券。今年福袋比去年多了688個機會，除了高雄大遠百之外，其餘都採預購方式現金購買，最快1/13開始預購，相當方便。還有價值13萬9800元Bgreen舒眠椅、價值8萬0000元SUZUKI鈴木機車 Saluto 125、6萬4700元SAMSUNGN成家組有電視＋洗衣機＋冰箱等大獎，各店最大獎清單全公開！遠百新春福袋以實用與超值做出口碑，主打等同現金、一定超乎所值的商品券，再搭配各店大獎抽獎券，俐落乾脆。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲遠百新春福袋，最大獎抽168,000元遠百商品券。（圖／遠百提供）
▲遠百新春福袋，最大獎抽16萬8000元遠百商品券。（圖／遠百提供）
▲遠百花蓮店有兩台機車可抽。（圖／遠百提供）
▲遠百花蓮店有兩台機車可抽。（圖／遠百提供）
擁有16.8萬元遠百商品券最大獎的遠百信義A13、板橋大遠百、台中大遠百，福袋每袋售價2000元可獲2200元商品券和抽獎券；遠百花蓮最划算！一袋只要1680元就可抽百倍價值商品券，但基本獎是夢特嬌法蘭絨雙層毛毯1件＋壓縮枕1對＋雲雀餐飲抵用券200元。

▲遠百竹北金虎福袋有機會抽中頭獎SYM 4mica 125機車。（圖／遠百提供）
▲遠百竹北金虎福袋有機會抽中頭獎SYM 4mica 125機車。（圖／遠百提供）
▲新竹大遠百福袋抽Bgreen舒眠椅BH2。（圖／遠百提供）
▲新竹大遠百福袋抽Bgreen舒眠椅BH2。（圖／遠百提供）
高雄店祭出福袋每袋只要200元，可兌200元紅利券再抽5萬元紅利券。即將熱鬧開幕的遠百竹北店，福袋每袋售價2000元，基本1000元商品券＋100元抵用券，可抽價值7萬9800元SYM 4mica 125機車。新竹大遠百福袋同樣售價2000元，則有2000元商品券＋500元部門抵用券。抽價值13萬9800元Bgreen舒眠椅BH2、價值79,500元YAMAHA VINOORA 125機車。

▲遠百寶慶福虎生豐好運福袋，最大獎是價值59,800元OSIM 8變小天后按摩椅。（圖／遠百提供）
▲遠百寶慶福虎生豐好運福袋，最大獎是價值59,800元OSIM 8變小天后按摩椅。（圖／遠百提供）
其餘分店福袋每袋售價1,000元，寶慶店可獲1,000元商品券＋100元紅利券，抽價值59,800元OSIM 8變小天后按摩椅；遠企店兌1,000元現金券，抽價值28,900元Dyson空氣清淨機。中山店基本獎為紐西蘭羊毛被／冬日暖毯二擇一＋開運紅利金100元，抽價值109,800元tokuyo PLAY玩美椅。

▲遠百桃園福袋抽價值64,700元SAMSUNG成家組，內含電視、洗衣機、冰箱。（圖／遠百提供）
▲遠百桃園福袋抽價值64,700元SAMSUNGN成家組，內含電視、洗衣機、冰箱。（圖／遠百提供）
▲遠百嘉義Apple iPhone 13 128G粉紅色。（圖／遠百提供）
▲遠百嘉義抽Apple iPhone 13 128G粉紅色。（圖／遠百提供）
遠百桃園兌換1000元商品券+100元十足券，再抽價值6萬4700元SAMSUNGN成家組有電視＋洗衣機＋冰箱；遠百嘉義可獲1000元商品券＋100元十足抵用券，將抽出最受歡迎、價值29,400元Apple iPhone 13 256GB。

台南店的部分，第一重基本獎四抽一：雅緻深層筋膜槍／NICONICO日式美型陶瓷料理鍋／札幌藥妝耳溫槍／洛貝爾雙人羽絲絨被，袋袋再送香格里拉台南遠東國際大飯店餐飲抵用券300元，再抽出5萬元商品券。

▲遠百信義A13福虎生豐好運袋，還有特別獎是OSIM-4手天王按摩椅。（圖／遠百提供）
▲遠百信義A13福虎生豐好運袋，還有特別獎是OSIM-4手天王按摩椅。（圖／遠百提供）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

繼續作答
即時
推薦閱讀