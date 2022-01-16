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婆婆逼媳婦做出「12道年菜」！眾見1細節怒了：沒必要啦

▲農曆新年再不到半個月時間就要到來，不少家庭也已經開始準備籌辦豐盛的年夜飯。（示意圖／取自pixabay）
▲農曆新年再不到半個月時間就要到來，不少家庭也已經開始準備籌辦豐盛的年夜飯。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-01-16 16:58:10

農曆新年再不到半個月時間就要到來，不少家庭也已經開始著手籌備豐盛的年夜飯。不過就有媳婦抱怨，自己被婆婆逼迫做「12道年菜」，而家庭成員人數曝光後，更讓不少網友感慨回應「沒必要啦」。

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原PO在論壇《匿名公社》上發文提到「我是新手媳婦，但婆婆要求年夜飯一定要12道菜，但除夕的中午已經有要拜祖先了，且家裡也只有公婆我和先生跟小姑小弟6人，準備這麼多是吃得完嗎？」

▲有媳婦抱怨，自己被婆婆逼迫做「12道年夜菜」，而家庭成員人數曝光後，更讓不少網友無奈。（圖／翻攝《匿名公社》）
▲有媳婦抱怨，自己被婆婆逼迫做「12道年菜」，而家庭成員人數曝光後，更讓不少網友無奈。（圖／翻攝《匿名公社》）
她還提到，婆婆還指定菜色，除了基本菜色外，「完整的魚、佛跳牆、海鮮羹、長年菜、蘿蔔糕」都要有，也不准訂外面的年菜，因為「不合胃口」。當原PO向老公反應，卻只得到「吃不完可以一直熱，我們家從小就是這樣12道菜」的答案，更讓她無奈「大過年的為什麼要煮這麼多然後吃剩菜？」

貼文曝光後，立刻有不少網友搖頭回應「誰在乎這種無聊傳統誰就去準備啊」、「家裡才6個人，根本沒必要準備那麼多啦，吃不完都是浪費」、「長痛不如短痛、所有菜調味料都多加一些，菜煮個半生不熟、不時再打破幾個碗盤、保證妳明年過年妳只要翹腳張嘴等吃飽」「這次一煮，接下來十幾年都變成妳煮了」。（編輯：潘毅）

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