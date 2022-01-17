西堤主餐NO.1不是牛排？老饕曝「低調王者」超神：只吃它
桃園機場人員染疫延燒至西堤餐廳，接連傳出內用民眾確診；對此，就有不少網友在網路上討論起王品旗下的「西堤」餐廳，更好奇西堤哪樣主餐最好吃，貼文一出，老饕全喊「鴨胸」，直呼「比牛排還好吃」、「只吃鴨胸」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-17 11:04:11
一名網友在PTT以「大家去西堤都吃什麼好料呢？」為題發文，表示自己吃過兩次西堤，坦白說沒什麼印象，不過西堤主要就是吃牛排吧，「還有什麼其他的餐點必吃嗎？有沒有西堤什麼最好吃的八卦」？
另外，也有一名網友在PTT以「去西堤點什麼才專業？」為題發文，表示最近最紅的餐廳就屬西堤了，但因為他還沒吃過西堤，因此好奇發問「看主餐有牛排、鴨胸、烤雞、海陸雙拼和豬排等，這麼多選擇，到西堤吃飯要怎麼點才專業呢」？
貼文一出，「鴨胸」受到最多網友推薦，「認真回，鴨胸」、「只有鴨胸能吃」、「鴨胸比牛排好吃」、「鴨胸+1，不過已經好幾年沒去消費了...」、「我去都只吃鴨胸」、「鴨胸店」。
其他網友則認為，「菲力牛排加大」、「烤雞」；不過，也有人表示，「鴨胸我也覺得還好耶，難以想像牛排到多糟」、「西堤主菜超普，都是靠前菜、甜點跟服務之類的撐」。（編輯：郭佩蓉）