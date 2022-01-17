最恐怖組合！他把「3菜」炒一盤 網秒吐爆：贏過三色豆
由青豆、紅蘿蔔及玉米所組成的料理「三色豆」，雖然營養價值高，味道卻不受台人歡迎，近日就有一名網友為了超越三色豆，將青椒、茄子及海茸炒成一盤菜，照片曝光後，讓網友一看瞬間食慾全失，忍不住喊：「寧願吃白飯」、「嘔嘔嘔我願稱它為最強」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-17 12:15:35
該名網友昨（16）日在PTT貼文，他以「這道菜應該比三色豆還慘吧？」為題，表示下廚時把鄉民最討厭的前三名蔬菜「電話線（海茸）」、「青椒」及「茄子」炒成一盤菜，模樣像極了暗黑料理，也因此好奇問：「這是不是可以取代三色豆成為惡魔料理了？」
貼文一出，網友立馬反胃，紛紛留言，「分開我很愛吃，這盤炒在一起不行」、「味道不搭吧」、「吐了」、「寧願吃白飯」、「三個食材都不錯，你煮完變成跟屎一樣」、「嘔嘔嘔我願稱它為最強」、「這三個還是屌打三色豆」、「完全沒食慾了，感謝」、「一起炒看起來不舒服」、「這道菜汙辱了三色豆」。
不過，也有網友仍更討厭三色豆，「不行，三色豆地位無法撼動」、「還不錯啊，這我會吃」、「電話線不錯吃啊」、「哇，看起來好好吃，我全都要」、「都不錯吃啊」、「感覺超下飯」。（編輯：賴禹妡）