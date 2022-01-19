辦桌吃一半「新郎不准吃」！女愣：什麼原因 內行揭真相
結婚是人生中的一件大事，但隨著時代的變遷，有些傳統的婚宴習俗對於年輕人來說越來越遙遠，一切都得靠長輩張羅，才不會觸碰禁忌。近日，就有網友分享自己聽聞喜宴吃到一半就不能再吃，其原因曝光後，引發廣大討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-19 09:39:09
原PO在PTT貼文指出「我想問看看大家，如果去參加喜宴的話，大家會吃完最後一道菜才走嗎？因為我突然想到之前有看到說，不曉得是哪一方的親友啦，吃到一半就不能再吃，要起身離開，但實際上我問朋友，只有一個人會這樣，其他人都跟我一樣吃到完欸！」
貼文一出，網友紛紛回應「你說的這個是新郎那邊的訂婚宴啦，會吃一半離開，傳統習俗」、「男方是訂婚宴到魚的時候就要先走，不過我是覺得講好就好了，不然一桌也是蠻貴的QQ」、「你講的是文定，男方親友要在吃到魚就離席，現在比較少這規定了啦」、「宜蘭、台北人對這種文定場很常見吧，就是男方吃一半就離席」。
另外，也有人提到「那是新人他們的習俗規定，跟賓客無關啦」、「當然會吃完，我又不是親家」；而事實上，這項傳統習俗即時新人在訂婚宴時，男方與親人會在魚料理上的時候，全數離席，意指「留了一點餘（魚）地給女方」、「不能吃女方到底的意思」，時至今日還是有人遵循這項傳統習俗，但一切都是因人而異，雙方親人講好即可。（編輯：張嘉哲）