尾牙8道菜擺上桌！他下秒臉垮走人 眾愣：一杯珍奶都贏
近期正逢尾牙季，不少公司舉辦尾牙來犒賞員工一整年的辛勞，不過一名網友在網路上表示，他的公司非常奇特，尾牙整桌都是素食，「樸素菜色」一擺上桌立刻讓人胃口全失，貼文曝光後，不少網友也看傻直呼：「這是份量加大的便當而已吧，可怕！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-19 11:11:38
該名網友15日在Dcard中貼文，他以「很值得分享的公司尾牙菜色」為題，表示自己在台中某間奇特公司上班，內部有一個宗教協會，某些員工都是協會成員包括老闆與部分主管，近期公司舉辦尾牙時，因為協會關係，整桌全都是素食，不過「樸素菜色」一擺上桌立即讓他臉垮掉，忍不住直呼：「不多說了，我要來去吃我日常的晚餐，看起來香多了」。
貼文一出，網友紛紛看傻留言，「這是尾牙的菜也太掉漆了吧」、「這是份量加大的便當而已吧，可怕」、「這天氣，回家買個藥燉排骨配滷肉飯都比較讚，還不用看他們自嗨」、「一杯珍奶還贏過這些菜」、「真的超爛超尷尬，這市場買一盤30塊吧」、「我真的無法理解那種尾牙是在公司擺幾道菜打發，好像在拜拜一樣」、「這菜色比國小營養午餐、當兵伙食還差」。
不過，也有網友認為，「這個已經和吃素的沒關係了，單純是吃的爛而已，一堆素食桌菜擺盤超漂亮華麗，口味也很棒，而且素桌菜比一般桌菜貴超多的」、「我阿嬤家過年吃素，怎麼吃都比這個好」、「我應該拍拍之前公司吃素的尾牙照，擺盤無敵美，重點也不難吃，你這根本是一桌1000-3000的便菜吧」、「這跟是否吃素無關，台灣的素食高價位高品質的也很多，這個純粹菜色爛」。（編輯：賴禹妡）