想從凍結資產中付80萬律師費　中廣告黨產會連3敗

不當黨產委員會3年前認定，中國廣播公司是國民黨的附隨組織，禁止處分2億多元資產。由於中廣與交通部、新北市政府稅捐稽徵處、黨產會之間有行政訴訟，中廣董事長趙少康申請從凍結資產中支付共80萬元律師費，黨產會不准，中廣提告。台北地院行政訴訟庭將3案駁回。可上訴。
記者潘千詩／台北報導
2022-01-19 11:57:09
中廣與交通部的「花蓮土地為公法關係行政訴訟案」，最高行政法院判須給付律師費20萬元、中廣與新北市稅捐稽徵處的「板橋土地退地價稅案」，最高行判須給付律師費20萬元。
另外，中廣與黨產會間，有2019年10月、11月、2020年2月否決訴訟費申請復查案，以及2020年5月否決花蓮地行政上訴費案，4案共40萬元律師費。
黨產會不准中廣從凍結的2.05億資產中申請80萬元律師費，中廣不服申請複查被駁，後提行政訴訟，主張律師酬金是維護中廣訴訟權益所必要的支出，法院應撤銷處分。
北院認為，中廣可自由運用帳戶餘額，合計新台幣2.36億元與5.8億美元，財產顯有餘裕，且中廣與交通部、新北市政府稅捐稽徵處、黨產會間的訴訟，僅是維護中廣自身權益，無關公共利益，認為黨產會否決處分並無違誤，判中廣敗訴。