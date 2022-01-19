小孩回家討包包！媽2度發文嗆老師 鄉民女神留言再打臉
《NOWnews》先前曾報導「小孩回家討包包！母抱怨這句燃戰火 遭網一面倒轟爆」，內文提及一名媽媽因孩子羨慕別人有「老虎包」，導致自己相當頭痛，憤而在臉書社團《靠北幼稚園》發文抨擊其他家長「不要隨便讓小孩帶一些奇怪的玩具來學校炫耀」，慘遭網友砲轟，14日她再發文回擊，直指網友是一堆披著「假良善」虛有其表的家長。
編輯中心/綜合報導
2022-01-19 13:07:39
針對第一篇文章遭網友抨擊，原PO這次以「老虎包媽媽」自稱，直呼「沒想到一篇文會變成被網友霸凌，真的是無限白眼」，並強調對於孩子的教育，夫妻兩一向都是很尊重孩子，且1年都帶孩子出國2次以上，讓孩子體驗不同的生活，兒子鋼琴小提琴英文學業都很好，身為媽媽也會滿足孩子任何要求，因為他有付出就應該得到回報，根本不需要網友教導自己該如何教育孩子。
老虎包媽媽認為，學校該出現什麼、不該出現什麼，學校及老師本來就應該要明列禁止，「孩子在學校被同學的什麼東西吸引，就會想要好奇、注意力不集中等問題，嚴重出現偷盜不良行為，這都是不樂見的事」，此外，學校是教育學習的地方，不是拿來給炫耀不屬於課堂的地方，「如果你們會教育孩子，那就請拿出你們所謂的教養，禁止孩子帶不屬於學校該有的東西來炫耀」；文末老虎包媽媽砲火依舊，除了表明自己對此事件不再多做回應，更反酸網友是一堆披著「假良善」虛有其表的家長。
貼文一出部分網友認同孩子可能會因好奇出現注意力不集中的問題，但多數網友仍不買單，紛紛留言回擊「你也在炫耀孩子一年可以出國兩次」、「每人生活跟水平不同，如何要求別人不能帶你認為的炫耀品」、「我覺得你可以跟孩子講價值觀，不是規範別人」、「重要的不是別人！而是妳的孩子」，鄉民女神「潔哥」李秉潔也二度留言回應：「文章再一次顯示妳家教真失敗，希望妳不要也把自己小孩教育成妳這樣」。（編輯：張志浩）