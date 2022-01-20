砸萬元煮年菜被嫌爛！人妻婚後遭羞辱31年 神反擊網讚爆
每年的農曆新年都是「媳婦們」在廚房大展身手的時機，一道道豐盛的年菜不僅填飽肚子，也讓家庭更加溫馨，不過近日有網友表示，自己結婚31年來，每年不只都要花至少1萬元以上採購年菜，辛辛苦苦弄上桌後還會被親戚們數落，直到今年終於和老公、孩子單獨搬出去才解脫，但想起這些年的辛苦，她還是氣得發文分享。
編輯中心/綜合報導
2022-01-20 14:56:52
原PO指出，結婚31年來，一家子都是和婆婆一起居住，除了生活日常家用是自己上班薪資支出外，每到過年還要給婆婆至少1萬買「青菜」，其餘牲禮、年菜也都由自己負責，但老公的兄弟姐妹們卻只負責回來吃吃喝喝、包個紅包給婆婆；不僅如此，原PO還強調「我們一家子忙前忙後的就算了，有時候還會被嫌棄準備的不夠豐盛不夠好」，讓他直呼親戚們根本是「一群不出力又不出錢的只會嘴的人」。
原PO說道，在婆婆小中風，夫妻倆負責婆婆的所有事務開銷，但其他人都只是嘴上說說，既不出錢又不出力，但婆婆卻只會替外面的孩子們著想，更認為夫妻倆和小孩在家照顧是應該的，直到老公真的忍不住後，才去申請外勞照顧婆婆，一家搬出去住；至此原PO終於鬆了一口氣，表示今年年菜「就讓他們自己去處理，換我們這一家子當甩手掌櫃負責吃吃喝喝嫌東嫌西的，讓你們也嘗嘗這些年來我的感受」。
貼文一出，網友紛紛留言聲援「終於苦盡甘來」、「這麽久已經是哲學家了吧」、「等吃又嫌東嫌西真的討人厭」、「今年要忍住不要又跑去幫忙」、「媳婦熬成婆了」、「只有經歷過的人才能體會自由的喜悅」、「夫妻共同努力搬出去才是真的」。（編輯：張志浩）