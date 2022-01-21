便當主菜一哥是誰？雞腿只排老八　配菜三色豆「必須死」

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緊追在後同樣熱門的便當主菜還有「燒肉」，網路聲量位居第2名，無論日式、韓式口味都有一票愛好者，尤其澆淋特調的燒肉醬汁後特別下飯，醬汁無疑是燒肉便當的靈魂，太淡則底下白飯無味，太過頭吃起來又會死鹹。第3名則是滷肉便當，肥瘦肉一口咬下幸福度爆表，但也有網友害怕油膩膩的肥肉口感。主菜討論熱度依序還有鮭魚、雞排、豬腳、香腸，炸雞腿的網路聲量反而落在最後。
部份便當店開放客人自選配菜，但也有求快的便當店是固定配菜、直接打包好，觀察便當配菜話題可以發現，三色豆是眾網友心中的最雷配菜，紛紛留言痛批：「打開便當看到這道菜會崩潰」、「三色豆必須消失在便當裡」、「三色豆一律黑名單」。
地雷配菜聲量排名第二是茄子，主要多是因為口感受到熱議，有網友表示「茄子口感超噁，軟軟爛爛的像吃鼻涕的錯覺」，但也有人認為茄子是被廚藝耽誤的配菜，如果吃過好吃的茄子，就會躍升為自助餐必夾配菜，喜歡茄子的網友也贊聲表示同意：「便當店的精華就在茄子呀，油厚的超好吃」、「紅燒茄子很好吃，要有加九層塔」。
另外還有一道很常見的便當配菜，但許多人都不知道正確名稱，甚至有人直呼「配菜放電話線不可原諒」，正解就是經常拌炒九層塔的「海茸」，但和三色豆一樣都不太受到歡迎。有網友表示，三色豆和海茸都是成本低又不好吃的配菜，甚至有人狠批「根本是來騙錢的，無法接受便當店將這兩菜當作配菜」。其他網友不敢吃的蔬菜如紅蘿蔔、苦瓜、洋蔥、青椒也都榜上有名，像是紅蘿蔔炒蛋、鹹蛋苦瓜、洋蔥炒蛋、青椒炒肉絲，都擠入網友配菜黑名單排行榜。