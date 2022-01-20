小心投資電話！2022年「4生肖」易被詐騙　恐有破財危機

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1、馬：財運自然亨通，只要勤於付出，一定能取得不錯的收益，尤其是農曆三月、八月、及十一月份要好好把握。但「白虎」入宮，仍需預防意外破財，投機之財不可碰觸，農曆五月、六月、九月、及十月份要多加謹慎，投資宜守不宜攻，控制財務支出，防範未然。
2、龍：今年財運不錯，正財收入穩定，正當投資可獲利。「天狗」入宮，橫財則較反覆，容易起伏波動，故此不宜沾手賭博，參與投資買賣必需謹慎，尤其是農曆三月、七月、及十二月份。雖然正財收入平穩，但亦必須小心理財，節省不必要的開支，否則，財帛即使有所增長，也會很快消耗掉。
3、虎：「太歲」入宮，以農曆正月，二月，五月及九月爲甚，必須提高警惕。今年不宜投資，恐怕無法回收；不可賭博，以免一敗塗地；也不宜借款給朋友，否則，容易肉包子打狗，有去無回！
4、猴：今年犯「歲破」、「大耗」，開支明顯加多，會有破財的徵兆。財務上必須嚴守把關，平時處理帳目必須再三複核，切勿疏忽大意而導致意外虧損。聚財不牢，易被誣賴，不宜做保。最好年初儲備一筆資金，用以應付意外之需，有備無患，平時則要開源節流，克勤克儉。不急不貪，堅守正道，多做善事，凡事步步爲營，不怕勞苦，自強不息，定能順遂渡過沖太歲的年！
根據「NOWnews」過去報導，Whoscall的整理報告顯示，2021年共攔阻超過50萬通利用變造號碼打進台灣的詐騙電話，其中以3種號碼類型為大宗，第一是「+886開頭與其變形手法」，包含886、0886數量最多；其次是「號碼開頭帶+號」，例如+2、+0等；第三則是「異常短的號碼」，來電號碼只有4到6個號碼，如220XXX。簡單來說，除了少數在國外撥打漫遊電話回台灣，一般國內來電不會刻意顯示「+886」台灣國碼，有可能是詐騙集團跨境偽冒號碼格式，提醒民眾多加留意這三種號碼類型的來電。（編輯：鍾怡婷）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。