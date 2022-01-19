詐騙新招+886電話不能接？看到「這3組」關鍵字小心受騙
詐騙手法日新月異，過去遇到陌生來電，單看「國碼」辨識的方式不再全面有效！詐騙集團抓準民眾認為「+886」是台灣國碼，較容易鬆懈防備的心態，刻意變造來電號碼。來電辨識軟體Whoscall表示，帶有「+」的跨境電話多屬於詐騙集團常用的跨境變造號碼特徵之一，除了少數在國外透過行動裝置撥打漫遊電話回台灣的電話外，「+886」開頭多屬變造形式的詐騙電話，更沒有「+886搭配國內市話號碼」的格式。而詐騙訊息更是防不勝防，天下沒有白吃的午餐，看到「飆股、領取、加賴」3大詐騙關鍵字都要格外上心。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-19 11:18:47
Whoscall表示，2021年共攔阻超過50萬通利用變造號碼打進台灣的詐騙電話，其中以3種號碼類型為大宗，第一是「+886開頭與其變形手法」，包含886、0886數量最多；其次是「號碼開頭帶+號」，例如+2、+0等；第三則是「異常短的號碼」，來電號碼只有4到6個號碼，如220XXX。簡單來說，除了少數在國外撥打漫遊電話回台灣，一般國內來電不會刻意顯示「+886」台灣國碼，有可能是詐騙集團跨境偽冒號碼格式，提醒民眾多加留意這三種號碼類型的來電。
全民瘋台股之下，全台開戶人數直逼1200萬戶，詐騙集團也嗅得「商機」，2021年甚至可說是台灣「投資詐騙元年」。 根據Whoscall統計，2021年與投資有關的詐騙電話或簡訊，佔詐騙總量超過六成之多。詐騙集團最常假藉券商、看盤系統商、理財達人甚至銀行高管名義，以推薦股票為名，試圖取信於民眾行詐騙之實。大部分高風險的簡訊關鍵字都和股票社團與投顧老師有關，帶有「飆股」字眼的出現率達42%，「領取」與「加賴」也達到36%，誘騙民眾加LINE，建構更複雜的詐騙場景。
常見的詐騙手法包含利用港股無漲跌幅限制的特性，推薦民眾集體購買冷門標的，也就是俗稱的仙股後，立即套利出貨；或是打造幾可亂真的虛擬貨幣投資App與網站，誘騙民眾以為自己在投資，實際上是把本金匯入詐騙集團的人頭帳戶中，落得血本無歸的下場。因此在訊息中看到「飆股、領取、加賴」都要特別小心。