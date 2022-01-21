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夜市牛排「正確點法」曝光！店員點頭認了：一堆人都吃錯

▲「平價牛排」是許多人從小吃到大的美食，尤其夜市價格更為便宜，不管任何時候，牛排店總是高朋滿座。（圖／Photo AC）
▲「平價牛排」是許多人從小吃到大的美食，尤其夜市價格更為便宜，不管任何時候，牛排店總是高朋滿座。（圖／Photo AC）

編輯中心/綜合報導

2022-01-21 07:08:57

「平價牛排」是許多人從小吃到大的美食，尤其夜市價格更為便宜，不管任何時候，牛排店總是高朋滿座，不過，愛吃夜市牛排的大家知道應該怎麼點餐才是正確的嗎？就有網友發文討論「夜市牛排為什麼都不會問你要幾分熟？」貼文引發廣大迴響。

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原PO在PTT貼文指出「現在因為疫情的關係，很久沒有到夜市去吃牛排了，但最近突然想到，去吃夜市牛排時，很多店家老闆都不會問你的牛排要幾分熟欸？為什麼啊？」

▲有網友發現一些連鎖平價牛排店的客人突然少了許多，讓他好奇詢問「走下神壇的原因」而引起討論。（示意圖／翻攝photoAC）
▲有網友發現一些夜市牛排不會問客人牛排要幾分熟。（示意圖／翻攝photoAC）
貼文一出，網友紛紛回應「老闆內行啊，知道自己是組合肉要全熟啊」、「夜市牛排那種肉你敢吃不熟的嗎」、「組合肉沒熟不能吃，危險」、「組合肉吃沒熟的會有食安問題」、「小常識，重組肉加工就已經接觸外界細菌，吃沒全熟的會有食安問題」、「夜市是組合肉牛排啊，點3分5分的才不要命」。

而《NOWnews》先前也採訪過在平價牛排店煎牛排有三年經歷的張師傅，他表示，一般來說夜市、平價牛排館的為壓低成本，薄利多銷，很多都是重組肉，而重組肉沒有不好，但一定要吃全熟，因為這些肉類在經過切割、絞碎處理後，再重新拼湊成的肉排，加工過程會有細菌都跟著進到肉裡面，如果吃不熟的就會造成拉肚子等情況，因此不懂的人經常去夜市都點五分熟、七分熟這是錯的，除非店家有寫是原肉，否則去夜市或者平價牛排館應該都要點全熟比較洽當。（編輯：張嘉哲）

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