國外「創新炸雞套餐」夯爆！台人一看傻眼：巷口就有在賣
炸雞在全球各地都有死忠支持者，許多國家也都發展出不同的炸雞吃法，近日就有網友發現，國外有連鎖速食店將炸雞搭配兩份白飯，全新套餐價要99披索，讓他看了相當困惑，貼文一出，台灣網友也傻眼直呼：「我家巷口雞腿飯60紅茶還喝到飽」、「啊不就是便當店的炸雞腿便當」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-21 13:37:14
該名網友今（21）日在PTT貼文，他以「吃炸雞配飯這種組合是什麼滋味？」為題，表示看到國外有一個新的炸雞套餐，上頭廣告還寫搭配雙份白飯，要價99披索（約新台幣53元），讓他好奇問：「這種炸雞直接給你兩球白飯的台灣人很少吃吧？有沒有炸雞配飯搭不搭的八卦？」
貼文一出，不少網友傻眼直言，「我家巷口雞腿飯60紅茶還喝到飽」、「不就低配雞腿便當」、「不就是雞腿便當嗎？」、「買大雞腿便當就好了，還有副菜」、「沒吃過炸雞腿便當逆」、「裝到盒子裡，你就認得是雞腿便當了」、「啊不就是便當店的炸雞腿便當」、「再加個配菜就是雞腿便當啊」、「飯沒淋滷汁、沒有配菜的雞腿便當」。
不過，也有網友大讚，「以前去菲律賓玩最愛吃這個」、「Jollibee的炸雞淋gravy超好吃的齁」、「這家好吃，炸雞是我美國吃過最好的」、「人生一定要吃一次啾哩嗶的炸雞」、「快樂蜂被評為美國最好吃的炸雞店」、「菲律賓那個醬真的超猛好吃」。（編輯：賴禹妡）