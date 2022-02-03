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台灣本土最頂泡麵是？老饕一面倒讚「這碗」：吃了回不去

▲現今泡麵的口味越來越多元，也發展出不同的煮法。（示意圖／Shutterstock）
▲現今泡麵的口味越來越多元，也發展出不同的煮法。（示意圖／Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-02-03 08:00:00

現今泡麵的口味越來越多元，也發展出不同的煮法，台灣本土的泡麵更是累積大票支持者，就有網友拜託大家推薦最好吃的台灣泡麵，貼文曝光後，不少人點名「台酒系列」：「吃過台酒花雕雞麵麻油雞麵，完全回不去」、「一般的泡麵，台酒是最讚的泡麵無誤」。 

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該名網友在PTT發文，他以「台灣有能吃的泡麵嗎？」為題，表示剛剛在吃泡麵時，突然覺得味道和以前不太一樣，「變得很平淡，少了那種刻入內心的感動」，因此問網友：「台灣有其他泡麵能吃的嗎？推薦一下吧。」 

▲有老饕再曝台酒花雕雞麵的「隱藏吃法」，貼文再度引發熱議。（示意圖／翻攝自爆廢公社）
▲有網友拜託大家推薦最好吃的台灣泡麵，貼文曝光後，不少人點名「台酒系列」。（示意圖／翻攝自爆廢公社）
貼文一出，網友紛紛留言，「老牌泡麵味道真的都不太一樣了」、「味味a排骨雞，沒有之一」、「味味一品原汁真味牛穩定」、「台灣泡麵搞不好可以競爭世界最強了」、「排骨雞麵，平價泡麵經典」、「一度贊的爌肉，我最愛」、「素飄香麻辣燙真的好吃」、「台灣的泡麵平均水準蠻高的吧」。 

不過，最多網友大讚「台酒系列」，「吃過台酒花雕雞麵麻油雞麵，完全回不去」、「台酒＋1，花雕雞麻油雞讚讚」、「台酒的湯，絕對屌打九成泡麵啦」、「唯一推薦台酒的泡麵，小貴但好吃」、「台酒的都不錯啊」、「只推台酒花雕雞」、「台酒貴一點點，但牛肉真的比較多又大」、「一般的泡麵，台酒是最讚的泡麵無誤」。（編輯：賴禹妡） 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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