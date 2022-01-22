孫東寶No.1不是牛排？老饕抖「低調王者」讚翻：超級佛心
平價牛排館在台灣選擇眾多，有夜市類型的露天店家，也有店面型態的連鎖店，其中「孫東寶」是許多人的最愛，對此，就有網友好奇孫東寶吃啥內行，貼文一出，老饕全喊「它」，直呼「超級佛心」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-22 11:19:50
該名網友在PTT以「孫東寶要點什麼牛排才內行」為題發文，表示最近很想去吃最頂的平價牛排孫東寶，不過因為他沒吃過，因此不知道要點什麼才內行，「看過蠻多人點的是紐約教父、老饕、超大塊，有孫東寶專家可以幫忙推薦一下嗎」？
貼文一出，掀起熱議，「點最大塊的，然後玉米濃湯喝爆」、「德州，千萬不要點老饕，只會吃到筋」、「魷魚排」、「雞加豬」、「超大阿，感覺還OK啦」、「健身完，點超大塊，麵換蛋，無醬，我都這樣點」。
其中，免費供應的「玉米濃湯」是最多人認為孫東寶最頂的品項，「玉米湯是本體」、「玉米濃湯」、「玉米濃湯有肉，還滿佛心」、「本體是玉米濃湯」、「玉米濃湯喝爆」；而「雞排」則是第二多人推薦的，「雞排才是行家」、「雞排」、「雞排餐就好，然後狂喝玉米湯」、「雞排加點兩顆餐包，麵換蛋，不要醬」。
不過，也有人認為，「吃了幾次，便宜的真的太瞎，貴一點的還能吃」、「孫東寶問題在於肉等級上下差太多，運氣差的話就是一整盤筋，運氣好的話就是整塊沒筋的肉，但是其實孫東寶的話整盤筋的機會比較大」。（編輯：郭佩蓉）