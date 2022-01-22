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最強不是小籠包！鼎泰豐怎吃專業？眾曝2物必點：真的神

▲知名餐廳鼎泰豐曾被《紐約時報》推薦爲「世界十大美食餐廳」之一，其中最熱門的料理就是小籠包。（示意圖／翻攝自Pixabay ）
▲知名餐廳鼎泰豐曾被《紐約時報》推薦爲「世界十大美食餐廳」之一，其中最熱門的料理就是小籠包。（示意圖／翻攝自Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2022-01-22 11:52:59

知名餐廳鼎泰豐曾被《紐約時報》推薦爲「世界十大美食餐廳」之一，其中最熱門的料理就是小籠包，不過近日有網友問「鼎泰豐怎麼點才專業？」最多人提及的卻不是小籠包，而是炒飯及抄手，不少人紛紛狂讚：「紅油抄手＋排骨炒飯」、「抄手汁配炒飯真的神」。 

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該名網友在PTT貼文，他以「鼎泰豐怎麼點才專業？」為題，表示他等等下班要和朋友去吃鼎泰豐，不過距離上次吃已經過了很久，因此請益網友：「想問有吃過的告訴小弟怎麼點比較專業？」 

▲一名網友在 PTT 「 Gossiping 」看板好奇詢問，到鼎泰豐用餐，除了必點招牌小籠包之外，還要吃什麼才內行？貼文立刻釣出老饕揭密「升天組合」。（圖／翻攝自鼎泰豐官網）
▲有網友問「鼎泰豐怎麼點才專業？」最多人點名的品項竟是炒飯及抄手。（圖／翻攝自鼎泰豐官網）
貼文一出，網友紛紛留言，「甜點豆沙小包或芋泥小包」、「小黃瓜真的好吃，不知道怎麼醃的」、「原味小籠包，不要其他奇怪口味」、「小米粥、綠豆涼粉」、「奶黃包，真的讚」、「先點酸辣湯大碗加辣，其他看心情」、「不點牛肚等於沒吃」、「流沙包超好吃！皮超Q」。 

不過，最多人大讚「紅油抄手」及「炒飯」的搭配，「紅油抄手配炒飯」、「專業的都點炒飯」、「紅油抄手＋排骨炒飯」、「抄手配炒飯，標配」、「蝦仁炒飯、單點排骨、紅油抄手完畢」、「紅油抄手＋排骨炒飯，我要流口水了」、「當然是抄手配炒飯」、「排骨炒飯＋紅油抄手＋酸辣湯正解」、「紅油抄手，剩的醬汁拿去拌炒飯」、「炒飯真心好吃，以前都認為鄉民亂推」、「抄手汁配炒飯真的神」。（編輯：賴禹妡） 

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