這「4種人」不能吃太多蒜頭！一天最多攝取量營養師教你
蒜頭雖然味道嗆辣，不過是很多料理的靈魂角色，對於提升風味有很大的幫助。蒜頭本身也富含營養素，其中的「蒜素」已被醫界證實具有抗菌、抗發炎及提升免疫力的效果，是不少健康食品的元素。目前新冠肺炎疫情緊張，坊間很多傳聞吃算可以防疫，不過書田診所家醫科主任醫師康宏銘提醒，蒜頭雖然有很多好處，但對於防疫的效果並沒有實證，而且對於有胃潰瘍、消化系統問題，或是有吃消炎止痛藥物的民眾來說，千萬不可吃太多的生蒜頭，以免造成反效果。
記者張勵德/綜合報導
2022-01-24 11:00:27
康宏銘指出，蒜頭內的蒜素確實具有抗菌能力，也是許多輔助性保健食品的原料之一，不過蒜頭刺激性大，除了有消化系統問題的民眾建議不要生吃太多以外，平常有喝酒、吃東西口味較重的人，建議也不要直接攝取太多，以免過度刺激引發副作用。
澄清醫院中港院區營養課長賴淑娥表示，蒜頭內含有豐富的營養價值，包含醣類、蛋白質、維生素B1、B2、鈣、磷、鐵等礦物質，以及三十多種蒜氨酸、蒜酶轉為「蒜素」為主的硫化合物，已證實確實有抗癌、抗氧化及抗菌、降低血壓的功效，有助於提升免疫力及健康，若直接生吃能獲取最多的營養素。不過一般成年人每天吃大約2到3瓣、約拇指大小的份量就已經足夠了。
賴淑娥強調，蒜頭中的蒜素對於腸胃有刺激作用，如果有胃潰瘍、凝血功能疾病須服用抗凝血劑的患者，或是動過手術的病患，就建議勁量避免生吃或過量食用。
哪些人不適合吃太多蒜頭
-有腸胃道疾病患者，如胃潰瘍等
-服用抗凝血劑的患者
-有服用消炎止痛藥的人
-經常喝酒、吃東西口味較重的人
資料來源：書田診所家醫科主任醫師康宏銘、澄清醫院中港院區營養課長賴淑娥