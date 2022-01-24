麥當勞姊姊消失了？官方正解出爐：改叫「這個」還有哥哥
麥當勞可說是陪伴不少台灣人長大，曾經是孩童時期「比王品奢侈」的高檔舶來品，與時俱進地成為從早餐到宵夜都能滿足所有人的速食餐廳。不少念舊的人，時常回想起從前歡樂的時光，有網友回憶，小時候常常看到穿著漂亮短裙的麥當勞姊姊，會幫小朋友在門市裡舉辦生日派對，不只一起圍繞著壽星唱歌，還會畫畫和玩遊戲。怎麼現在都沒有了，「麥當勞姊姊是不是消失了？」據了解，麥當勞從來沒有被稱為「麥當勞姊姊」的職位，一般是以「接待員」為名；如今餐廳進階服務後，則稱之為「款待大使」，穿著與一般門市人員灰色制服不同的粉紅色襯衫，而且不只限定女性，也有可能是男生，所以對大家而言，麥當勞哥哥也是存在的喔（笑）。
記者蕭涵云/綜合報導
2022-01-24 17:40:31
「麥當勞姊姊」應該是民眾對於親切的麥當勞服務人員順口喊出的暱稱，據悉，麥當勞內部沒有設置這樣職稱的人員，而是以「接待員」來稱呼。經過餐廳進階服務以後，則改以「款待大使」作為正式名稱。
其實麥當勞裡穿著粉紅色襯衫的款待大使，已經默默出現在我們身邊一段時間囉！不同於一般門市人員穿著灰色Polo衫或灰色襯衫，款待大使是穿著桃紅車線的桃紅色襯衫，女生會打上粉色 x 灰色幾何色塊領巾搭配黑色小短裙，男生則打上深淺灰色搭配粉色條紋的領帶及長褲。沒錯！款待大使不侷限於女性，如果想暱稱他們為麥當勞姊姊，別忘記也是會有麥當勞哥哥的喔。
「款待大使」是屬於走動式的門市人員，擁有親善功能，可以隨時提供大家協助，舉凡不太會使用「數位自助點餐機」、現場遇到什麼狀況急需幫忙，都可以找穿著「粉紅色」的款待大使協助，甚至，需要哄小孩的話，他們身上還會有神秘小貼紙可以安撫孩童喔。
而同樣穿著灰色服裝的，還有店內的咖啡師，在上衣和圍裙都找得到McCafé字樣，且會佩戴著Gatsby帽款。仔細看，如果帽子上還繡有五顆星星的話，可是最新出爐的「五星咖啡師」，比國家考試錄取率還低的「五星咖啡師大賽」，摘星率竟然不到1%呢！
民眾也很關心的麥當勞生日派對及門市活動服務，據悉並非消失或取消服務，而是因為這兩年受到疫情的影響而暫時神隱。