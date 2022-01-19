28年前麥當勞菜單長這樣！「比王品奢侈」釣出麥香堡口訣
懷舊大師張哲生甫出版《回到華燈初上時》，曝光80年代近百張珍貴新聞照、首發照片與少見的老地圖，讓人得以走進時光隧道，一窺林森北路前世今生，見證條通商圈的繁榮景象。他善於考據的深厚功力，累積數十年記錄台灣人文，直言「八○年代不僅是我心目中的黃金歲月，也是我人生中的青春年華。」日前在其粉專回顧28年前的麥當勞菜單，引發眾多粉絲既感嘆又懷念「那年代吃麥當勞像是去王品」、「童年時期麥當勞是奢華好料，長大出社會工作討生活卻變成是低階方便速食」。不僅熱議多年來的物價差距，張哲生一句「是否記得20年前的麥香堡口訣？」的提問，讓網友爭相背出口訣，還敲碗奶昔、照燒豬肉堡等經典神物回歸。
記者蕭涵云/台北報導
2022-01-19 07:30:00
張哲生曝光28年前的麥當勞菜單，透露1994年物價，「麥香堡68元、麥香雞63元、麥香魚63元、麥克炸雞49元、麥克雞塊6塊60元、照燒豬肉堡63元、蘋果派30元、大薯35元、大可35元、奶昔40元、蛋捲冰淇淋20元」，是連炸雞都還沒有出現的年代。
懷舊大師拋出一句「是否記得20年前的麥香堡口訣」，讓留言瞬間歪樓，大家不僅紛紛搶答、流暢背出口訣，還敲碗奶昔、照燒豬肉堡等經典神物回歸。
張哲生坦言，「以前沒錢吃麥當勞，現在是沒錢所以吃麥當勞」，引來頭號粉絲讚聲「寫實中肯」，感嘆「那年代吃麥當勞像是去王品」，有人深刻分享「童年時期麥當勞是奢華好料，長大出社會工作討生活卻變成是低階方便速食」。
網友加碼曝光，「那年代雞排飯50元，麥香雞套餐95元；現在雞排飯麥香雞都100元」；追憶「小時候麥當勞只有民生店的時候，在台灣的麥當勞和牛排都是有錢人才吃得起」。
更有曾在麥當勞打工過的朋友，曝光當年時薪才65元，但感性寫下「蠻感謝麥當勞，讓我有機會半工半讀完成高職學業」，留言區充滿麥當勞陪伴大家多年的各式回憶殺。
甚至令網友驚訝「老爸每天下班來幼稚園載我，固定去買麥香魚堡，現在看留言才知道，當時能夠吃得起麥當勞的，都是經濟能力不錯的」，坦言現在去麥當勞，麥香魚堡仍是首選，「不是因為特別好吃，而是有小時候跟爸爸的各種回憶」，充滿時代的眼淚。