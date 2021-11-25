麥當勞點餐機比櫃檯優？官方教這招 網嘆「還有得學」
速食龍頭麥當勞宣布昨（24）日起漲價，令許多小資族崩潰，官方馬上祭出折扣優惠安撫民心，更曝光現在使用點餐機也可同享優惠，改善過去被很多人詬病難用的缺點！但有鐵粉曝光想要好好享受麥當勞的「懂吃關鍵」，又引網友拜服，大嘆「還有得學啊！」
記者蕭涵云/台北報導
2021-11-25 15:28:02
麥當勞現正推出麥克鷄塊、OREO冰炫風和部分飲料加1元多1件優惠，受到漲價消息影響，消費者對這一波好康相當有感，尤其點餐機上直接秀出「年終振興優惠專區」，不需帶券或輸入折扣碼，即可直接點選，讓不少讀者大讚「有進步！」
但也引來「速度超慢」的聲浪，不少網友直言點選時，每按一下都要等待讀取，跟櫃檯排隊相比沒有比較快。對此，《NOWnews》求證台灣麥當勞，官方僅表示：「台灣麥當勞關心市場趨勢及消費者需求，將持續優化『麥當勞App』的功能；感謝消費者寶貴意見，我們會繼續努力」。
而對於顧客反應「數位自助點餐機」使用問題，官方也提出實際建議：「麥當勞餐廳現場皆有『款待大使』走動式提供協助，顧客有任何問題，歡迎隨時反應詢問，以利提供即時協助」。因不了解消費者實際使用情況，速度問題的原因可能有很多，在不確定是點擊方式或其他原因的情形下，建議現場請人協助比較快。
也有鐵粉緩頰表示，點餐機超好用「客製化細項清楚明瞭」，要不要加冰、薯條可以點去鹽超棒的，認為「多用幾次熟悉介面就沒那麼難用了」，讓網友大嘆原來想吃還得懂關鍵，這下還有得學。