COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

麥當勞點餐機比櫃檯優？官方教這招　網嘆「還有得學」

▲麥當勞點餐機「全新服務」比櫃檯優秀？「懂吃關鍵」曝光，網友嘆：還有得學。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞點餐機「全新服務」比櫃檯優秀？「懂吃關鍵」曝光，網友嘆：還有得學。（圖／台灣麥當勞提供）

記者蕭涵云/台北報導

2021-11-25 15:28:02

速食龍頭麥當勞宣布昨（24）日起漲價，令許多小資族崩潰，官方馬上祭出折扣優惠安撫民心，更曝光現在使用點餐機也可同享優惠，改善過去被很多人詬病難用的缺點！但有鐵粉曝光想要好好享受麥當勞的「懂吃關鍵」，又引網友拜服，大嘆「還有得學啊！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
麥當勞現正推出麥克鷄塊、OREO冰炫風和部分飲料加1元多1件優惠，受到漲價消息影響，消費者對這一波好康相當有感，尤其點餐機上直接秀出「年終振興優惠專區」，不需帶券或輸入折扣碼，即可直接點選，讓不少讀者大讚「有進步！」

▲麥當勞宣布漲價的消息令許多小資族傷心。今祭出「年終振興優惠券」，讓大家先用優惠吃到年底12月28日。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞宣布漲價的消息令許多小資族傷心。「年終振興優惠券」讓大家先用優惠吃到年底12月28日。（圖／台灣麥當勞提供）
但也引來「速度超慢」的聲浪，不少網友直言點選時，每按一下都要等待讀取，跟櫃檯排隊相比沒有比較快。對此，《NOWnews》求證台灣麥當勞，官方僅表示：「台灣麥當勞關心市場趨勢及消費者需求，將持續優化『麥當勞App』的功能；感謝消費者寶貴意見，我們會繼續努力」。

而對於顧客反應「數位自助點餐機」使用問題，官方也提出實際建議：「麥當勞餐廳現場皆有『款待大使』走動式提供協助，顧客有任何問題，歡迎隨時反應詢問，以利提供即時協助」。因不了解消費者實際使用情況，速度問題的原因可能有很多，在不確定是點擊方式或其他原因的情形下，建議現場請人協助比較快。

也有鐵粉緩頰表示，點餐機超好用「客製化細項清楚明瞭」，要不要加冰、薯條可以點去鹽超棒的，認為「多用幾次熟悉介面就沒那麼難用了」，讓網友大嘆原來想吃還得懂關鍵，這下還有得學。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀