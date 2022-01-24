懸吊「紅繩運動」　改善腰痠背痛

60 多歲陳媽媽下背痛困擾超過 6 個月，常常因為腰痛難以維持坐姿，最苦惱的是需要躺著才能擦保養品，嘗試過一般復健、按摩等方式都無法舒緩，透過介紹至長安醫院就醫，復健科吳書毅醫師幫病人安排「紅繩運動 (Redcord) 」，兩個月後腰部疼痛程度及範圍大幅降低，現在不需要雙手支撐也能坐，可以坐著擦保養品。

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醫師吳書毅表示，深層核心是控制我們動作穩定的重要角色，大部分下背痛的病人，最常出現深層核心無力，淺層肌群過度出力與緊繃的狀況。「紅繩運動」目前在歐美已被廣泛使用，經過證實對於肩頸痠痛、 50 肩、下背痛、駝背 姿勢不良，甚至是腰椎手術之後的病人都有所改善。

職能治療師蔡育萍說，紅繩運動全名為「紅繩懸吊系統」，特色是：它可以將整個身體懸吊起來，在淺層肌群放鬆的狀態下，誘發睡著的深層核心肌群，讓病人可以更單純地感受核心肌群用力的感覺，漸進式的練習核心與周圍肌群的合作。透過多點懸吊，學會如何在對的時機，用對的肌肉及力量，重建正確的姿勢及肌肉的使用，進而降低急性或慢性的疼痛。

蔡育萍指出，因疫情關係很多人會在家看 YouTube 做核心運動，但很有可能只練到淺層肌肉，也很難察覺自己的動作是否正確，因此在訓練過程中，會一對一引導並確認病人每一個動作是否用對肌群，強化整體筋膜鏈的動作控制及個別肌群的肌耐力，重新塑造正確的動作習慣。