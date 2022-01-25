全家大小加毛孩都能來逛！SKM Park友善寵物還要搞按摩
新光三越首間Outlet「SKM Park」將於明（26）日試營運！竟然不顧營業額也要愛毛孩？SKM Park副董事長吳昕昌有感疫情期間，飼養寵物、把動物當家人的心靈療癒需求大增，將SKM Park打造成「寵物友善」空間，不只戶外可將寵物落地、室內還可租借寵物推車，並規劃了排泄物自助清理箱，擁有完善的Pets Friendly環境，吳昕昌直言：「關注寵物可能也不能帶來大量的營業額，而是一種體驗和放鬆，屬於心理的加分。」被問到目前SKM Park是否還有什麼尚未實現的願望，「還很希望可以針對lifestyle，尤其寵物按摩的部分。」並強調是幫寵物按摩、讓毛小孩們也能好好放鬆，光聽就超療癒。
記者蕭涵云/高雄報導
2022-01-25 17:38:03
佔地達8萬7000平方米，樓地板面積16萬平方米，理解顧客到來可能滯留至少半天到一天，SKM Park的規劃遠比市區型百貨更加周密，除了設置配備按摩椅的寬敞VIP Lounge、設備完善的育嬰室、還有嬰兒推車租借服務。
更大力發展「寵物友善」巧思！根據內政部和農委會統計，2019年台灣12歲以下孩童約277萬人，但犬貓數量卻有283萬隻。2020年下半年全台犬貓數將首度超過15歲以下孩童數，在2021年達295萬隻。
有感台灣人熱愛寵物並且將其視為家庭成員，而疫情以來需要寵物陪伴的需求更為大增，因此SKM Park更特別規畫連寵物推車都可以租借，毛小孩在戶外街區不只可以寵物落地，陪伴人們一起散步逛街，園區內也規劃了排泄物自助清理箱，擁有完善的Pets Friendly環境，讓全家人跟毛小孩都能享受同等舒適的生活體驗。
吳昕昌直言，「關注寵物可能也不能帶來大量的營業額」，他靜心分享「這是一種體驗和放鬆，屬於心理的加分」。甚至表示「還很希望可以針對lifestyle增加服務，尤其是寵物按摩的部分」，並貼心強調是人幫寵物按摩、讓毛小孩們也能好好放鬆喔，帶寵物來SKM Park也太幸福了。
※【NOWnews 今日新聞
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