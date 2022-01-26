2022紅包行情漲了嗎？這裡換新鈔　14項禁忌旺財破財必知

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今年通膨有感、處處喊漲，對比2022年與2021年的紅包行情，原則上並無變動，根據「未來生活實驗室」調查，祖父母從3600元起跳，爸媽、公婆則是6000元起跳，親友小孩則是600~1200不等，鄰居同事小孩甚至可以不包省起來，根據不同對象有不同行情。不過包紅包把握大方向，也就是祝福的心意最重要，紅包金額則量力而為，不要打腫臉充胖子反而難過年。
■哪裡可以換新鈔？
過年紅包通常都要裝新鈔，8大公股銀行至1月28日最後營業日前開放換新鈔，民眾可得把握最後3個工作天。據央行公告， 1月28日前可到台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行及台灣企銀，全部371家分行（另有郵局83家）兌換新鈔。
兆豐銀行並非央行指定換鈔行，但可酌量提供，最受歡迎的百元鈔每人限兌100張，其餘面額則酌量供應。而台灣銀行為了疏解換鈔人潮，開放全台765台ATM可領新鈔，央行也在Google地圖上標示可兌換新鈔的454 家據點供民眾查詢。
■14項紅包禁忌
1、新年紅包要用新鈔，煥然一新。
2、不拿用過的紅包袋再包給別人，因好運已被拿走。
3、紅包金額要雙數，好事要成雙。
4、紅包袋別封口，財氣得以流通。
5、紅包袋裡的錢別摺起來，否則財運對折。
6、包給長輩的紅包要逐年增加，象徵添歲
7、包給晚輩的紅包金額要一致，避免手足失和。
8、包給晚輩的金額不宜比長輩多，會讓長輩沒面子。
9、別在長輩面前打開紅包，當場算錢很失禮。
10、別單手收紅包，不尊重對方且失禮。
11、百元鈔代替千元鈔，不只份量厚重，紅色更喜氣。
12、紅包掉地會漏財，領紅包要雙手接好。
13、紅包不可馬上花掉，先放枕頭下「壓歲」，初五存戶頭當「發財金」，小錢帶來大錢。
14、直式紅包袋代表正財，橫式紅包袋代表偏財。