路上遇「詭異孫東寶」霧煞煞！內行揭真面目　老饕都哭了

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沒想到，貼文一出竟釣出該間店老闆娘兒子出面回應「不好意思各位！這間店確實是早期跟孫東寶師傅以前一起合夥開的店，當然口味每個人觀感不同，我們都接受，目前這間店只有我媽媽一個人再做，從以前到現在招牌都沒換過，20幾年了，環境確實沒那麼好，也都是在做老主顧，因為只有媽媽一個人，加上有年紀了，有時候會忘記客人要幾分熟或送錯餐點，還請多多包涵，我們是很早期的孫東寶，但跟現在孫東寶已經沒關係了，現在營業登記也不是在孫東寶名下了，我們也沒想打的孫東寶的名義蹭熱度」。
而不少網友看完後紛紛回應「這間早超過20年沒錯啊，內部沒有太多裝潢」、「20年的老店了，又是媽媽一個人在做，挺一波」、「QQ有點鼻酸是正常的嗎？」、「這家孫東寶我從高中吃到30幾歲，好不好吃自己口感問題而已」、「加油！之前去吃過一次，便宜又大碗」、「板橋江子翠捷運站對吧，吃過一次覺得不錯啊，媽媽要加油哦！」、「他們沒改招牌就知道已經不隸屬孫東寶了啦，20年老店了QQ」。
事實上，孫東寶創立於1975年，老闆孫東寶以平價牛排之姿開業，吸引不少加盟主，後來孫東寶的大弟子林士欽自己創立了連鎖牛排館貴族世家，並收購孫東寶的商標權，在2015年以「孫東寶台式牛排教父」復出台式牛排市場，該間位於台北板橋咖啡色白底的孫東寶，就是當時草創時期的孫東寶的模樣，經營至今都尚未更換招牌，意外引發話題。（編輯：張嘉哲）