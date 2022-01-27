養火鍋蛤蜊！女3天後曬「超狂結局」 網驚：真的變寵物
蛤蜊是料理常見的海鮮食材，不過日前有網友吃火鍋時，發現一顆求生慾望強烈的蛤蜊，便帶回家養殖，也為此花下大把功夫，甚至成功讓蛤蜊活下來，讓大批網友都笑翻直呼：「你上輩子被這顆救過吧」、「從來沒想過會覺得蛤蜊可愛，加油」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-27 09:08:19
該名網友昨（26）日在PTT上貼文，她表示日前去吃火鍋時，發現有一顆蛤蜊生命力旺盛，不忍心煮來吃，便帶回家養殖，並取名為「麻辣火鍋」，還先放在家裡魚缸，同時跑遍台北找賣海水的店家，就是為了提供適合生長的環境，沒想到被店員恥笑一番，「我每天都會把麻辣火鍋抓起來聞，看看有沒有臭掉，但今天還有觀察到他在呼吸、大便，應該是活得不錯」。
貼文一出，網友全笑翻留言，「希望你們家麻辣火鍋平安長大，記得給他壓歲錢」、「我小時候不忍吃有養過，幾天後開口死了」、「精神可嘉，真的很棒」、「蛤蜊要養應該是可以活個幾年」、「笑死好可愛」、「你上輩子被這顆救過吧」、「忽然覺得這篇文好可愛XD」、「從來沒想過會覺得蛤蜊可愛，加油」。
也有網友認真給建議，「要就認真弄個海水水族箱，感覺比較長久」、「它的食物是浮游生物、有機顆粒。太乾淨的水會餓死它的」、「事實上是加海鹽和調整硬度做出來的」、「海邊不遠吧XD自己查一下加鹽分也行啊」、「可以買海水素＋比重計來調」。（編輯：賴禹妡）