過年哪道年菜「怕爆不敢夾」？全場答案殘酷：吃到有陰影

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文中她也列出長年菜，大嘆「真的不好吃啊！不要再出現了！跟家母提過，家母還是硬要煮的一道菜」；另外超夯的佛跳牆也被她點名，坦言「超討厭裡面的芋頭！」；至於海參也是她完全不敢夾起的菜色，「不過老人家似乎很愛這道海鮮，所以每年的年菜清單還是有這道菜色」。
問題一出，就引來不少網友留言，「全部吧！我只想吃的跟平常一樣」、「海參又貴又不好吃==」、「我拒吃加芋頭的佛跳牆」、「你列的這幾道裡面我覺得佛跳牆真的不行，其他都好喜歡」、「我的天，全中」。
其中眾人則一致點名「長年菜」，崩潰直喊「小時候在吃長年菜，還以為在嘴巴不能咬斷，吞得好辛苦」、「長年菜我覺得不行，以前我們家每年都會有這道菜，然後有一次我夾起來吃一次，結果那個味道整個難吃到我整張臉皺在一起」、「長年菜真的不行，小時候不知道聽哪個長輩說長年菜不能咬斷，然後整坨塞在嘴裡又苦又咬不爛，還差點噎到，從此以後就對長年菜有陰影了」。
不過，也有老饕緩頰，認為「感覺是你遇到的沒有做好⋯⋯好吃的年菜真的讓人有過年吃澎湃的fu！」、「這裡每一道菜我都很愛是怎麼回事，我老了嗎⋯」、「海參很好吃欸」、「一年也就這時候跟長輩一起開心團圓過年，不想辜負長輩的心意，喜歡不喜歡都吃」。（編輯：陳雅雲）