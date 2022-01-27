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過年哪道年菜「怕爆不敢夾」？全場答案殘酷：吃到有陰影

▲有女網友好奇詢問「過年最不想看到哪道年菜？」而引起眾人分享心目中的大魔王。（示意圖／NOWnews資料照）
▲有女網友好奇詢問「過年最不想看到哪道年菜？」而引起眾人分享心目中的大魔王。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-01-27 10:50:44

農曆新年即將到來，親朋好友都會趁著過年時圍爐團聚，而年菜料理每年都會在網路上掀起一陣討論。不過，就有女網友好奇詢問「過年最不想看到哪道年菜？」而引起眾人分享心目中的大魔王。

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原PO於Dcard上發文，表示過年即將到來，不少長輩都會預備許多美味年菜，但她坦言「很多好料中總會有一道會有點抗拒，跟無論如何還是沒辦法使用筷子夾起那一道年菜，想問大家過年最不想看到的年菜是哪道啊？」

文中她也列出長年菜，大嘆「真的不好吃啊！不要再出現了！跟家母提過，家母還是硬要煮的一道菜」；另外超夯的佛跳牆也被她點名，坦言「超討厭裡面的芋頭！」；至於海參也是她完全不敢夾起的菜色，「不過老人家似乎很愛這道海鮮，所以每年的年菜清單還是有這道菜色」。

▲女網友好奇詢問「過年最不想看到哪道年菜？」（圖／翻攝Dcard）
▲女網友好奇詢問「過年最不想看到哪道年菜？」（圖／翻攝Dcard）
問題一出，就引來不少網友留言，「全部吧！我只想吃的跟平常一樣」、「海參又貴又不好吃==」、「我拒吃加芋頭的佛跳牆」、「你列的這幾道裡面我覺得佛跳牆真的不行，其他都好喜歡」、「我的天，全中」。

其中眾人則一致點名「長年菜」，崩潰直喊「小時候在吃長年菜，還以為在嘴巴不能咬斷，吞得好辛苦」、「長年菜我覺得不行，以前我們家每年都會有這道菜，然後有一次我夾起來吃一次，結果那個味道整個難吃到我整張臉皺在一起」、「長年菜真的不行，小時候不知道聽哪個長輩說長年菜不能咬斷，然後整坨塞在嘴裡又苦又咬不爛，還差點噎到，從此以後就對長年菜有陰影了」。

不過，也有老饕緩頰，認為「感覺是你遇到的沒有做好⋯⋯好吃的年菜真的讓人有過年吃澎湃的fu！」、「這裡每一道菜我都很愛是怎麼回事，我老了嗎⋯」、「海參很好吃欸」、「一年也就這時候跟長輩一起開心團圓過年，不想辜負長輩的心意，喜歡不喜歡都吃」。（編輯：陳雅雲）

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