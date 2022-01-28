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麥當勞爽點麥脆雞！女一咬嚇傻：黑黑的？　內行曝真相

▲近日一名女網友在麥當勞買了麥脆雞後，突然發現雞肉上有黑色點點，讓她嚇了一跳。（示意圖／Shutterstock）
▲近日一名女網友在麥當勞買了麥脆雞後，突然發現雞肉上有黑色點點，讓她嚇了一跳。（示意圖／Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-01-28 17:22:56

麥當勞在台灣各地處處可見，不只招牌的薯條令人喜愛，其餘不少餐點也都是許多人日常不可割捨的元素，但近日有一名女網友分享，自己在吃「麥脆雞」時，竟發現雞肉上有一顆一顆黑色的小點，看起來和一般的雞肉不同，所以好奇地詢問網友「這些小點到底是什麼」？

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原PO在臉書社團《爆系知識家》貼出一張麥脆雞的照片，提到自己到麥當勞買了麥脆雞後，心滿意足的開始吃起雞腿，不料咬了一口，竟然發現白色雞肉上出現莫名的黑色點點，由於過去從沒遇過，也不知道還能不能吃，因此她馬上拍照上傳詢問網友。

▲網友發現，麥脆雞的白色雞肉表面，竟然有一顆顆的黑色小點。（圖／翻攝自爆系知識家社團）
▲網友發現，麥脆雞的白色雞肉表面，竟然有一顆顆黑色小點。（圖／翻攝自臉書爆系知識家社團）
貼文一出，馬上就有專業網友給出解答，「雞隻在電宰時會因為過度緊迫使全身微血管充血，此時電暈就可能造成血管破裂，導致肌肉表面出血或瘀青」、「是微血管啦，放心還可以吃」、「只是電宰前太緊張，不影響食用喔」；答案揭曉後，有不少網友表示「長知識了耶」、「之前有遇過，現在終於知道了」、「原來這樣是沒問題的」。

另外，也有許多人紛紛展現自己的想像力，猜測「可能是雞年紀大了，有老人斑」、「養雞場蚊子叮的」、「真正的雞皮疙瘩」、「一定是粉刺」、「可能是為了讓調味料更入味」。（編輯：張志浩） 

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